INDvsWI: भारत के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के लिए विंडीज टीम का ऐलान, जानें किसे मिली जगह और कौन हुआ OUT

India vs West Indies, Practice Test Match: डैरेन ब्रावो और जॉन कैम्पबेल को भारत के खिलाफ होने वाले तीन दिवसीय मैच के लिए वेस्टइंडीज-ए की 14 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। यह मैच शनिवार (17 अगस्त) को कूलिज क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ब्रावो और कैम्पबेल वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम का भी हिस्सा हैं, जो 22 अगस्त से भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी।

इस साल की शुरुआत में इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाफ विस्डन ट्रॉफी जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। इस मैच के साथ उन्हें विराट कोहली की टीम के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच से पहले अच्छी तैयारी करने का मौका मिलेगा।

वेस्टइंडीज-ए टीम की कप्तानी जहमार हैमिल्टन करेंगे और इसमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले महीने इंडिया-ए का सामना किया था।

वेस्टइंडीज की टीम : जहमार हैमिल्टन (कप्तान), डैरेन ब्रावो, जॉन कैम्पबेल, जोनाथन कार्टर, एकिम फ्रेजर, कीओन हार्डिंग, केवम हॉज, ब्रैंडन किंग, जेसन मोहम्मद, माक्वीर्नो मिंडले, खैरा पियरे, रोवमैन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड और जेरेमी सोलोजानो।

Bravo & Campbell will headline in the West Indies A game v India ahead of the Test series. ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ https://t.co/N6NFQ9acS5

टेस्ट टीम से जुड़े ये भारतीय खिलाड़ी

टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी के साथ जसप्रीत बुमराह दो मैचों की सीरीज से पहले वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड एकादश के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच में क्रीज पर कुछ बेहतरीन प्रदर्शन दिखाना चाहेंगे। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और ऋषभ पंत भी रन जुटाने के लिए बेताब होंगे। ऋषभ के लिए यह बेताबी ज्यादा होगी, क्योंकि ऋद्धिमान साहा ए मैचों में दो अर्धशतक जड़ चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वह बेहतर विकेटकीपर हैं। मयंक अग्रवाल का टेस्ट में पारी का आगाज करना निश्चित है, लेकिन हनुमा विहारी और लोकेश राहुल में से चुना जाएगा कि कौन इस प्रारूप में बेहतर होगा।

विराट कोहली को मिल सकता है रेस्ट

कप्तान विराट कोहली को तीसरे वनडे के दौरान अंगूठे में चोट लग गई थी, जिससे टीम प्रबंधन सतर्कता बरतना चाहेगा और विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के शुरुआती मैच से पहले अपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को आराम दे सकता है। विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने सीमित ओवर की सीरीज में टीम की बेहतरीन अगुआई की। तीनों टी-20 में 106 रन जुटाने के बाद कोहली ने दो वनडे में दो शतक सहित 234 रन जुटाए।

The West Indies will face India in their 1st ICC World Test Championship match here in the Caribbean!🌴 🇮🇳 Get your tickets NOW! - https://t.co/fmDZxZGHdS pic.twitter.com/NDdGUTTOlc