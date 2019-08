INDvsWI: टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, जानिए कौन IN और कौन OUT

India vs West Indies 2019, Test Series, Windies Team Announcement: वेस्टइंडीज ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाले दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है। दो मैचों की इस सीरीज के लिए क्रिकेट वेस्टइंडीज के अंतरिम चयन समिति ने कुल 13 सदस्यों की टीम चुनी है। भारत और वेस्टइंडीज फिलहाल, तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही हैं। पहला वनडे बारिश में धुल गया जबकि तीन मैचों की टी-20 सीरीज में मेहमान टीम ने क्लीन स्वीप किया था।

टेस्ट सीरीज के लिए ऑफ-स्पिनर रहकीम कॉर्नवॉल को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वहीं, वनडे टीम के लिए खेल रहे क्रिस गेल को टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है। इंग्लैंड के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में मिली 2-1 की ऐतिहासिक जीत में मेजबान टीम का हिस्सा रहे तेज गेंदबाज अल्जारी जोसफ और जोमेल वॉरिकन को चोटिल होने के कारण टीम में शामिल नहीं किया गया है।

वेस्टइंडीज-ए टीम के कप्तान शामराह ब्रूक्स को टीम में शामिल किया गया है। कॉर्नवॉल की तरह ब्रूक्स ने भी अब तक मेजबान टीम के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच 22 से 26 अगस्त तक एंटिगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जबकि दूसरा मुकाबला 30 अगस्त से 3 सितंबर जमैका के सबीना पार्क में खेला जाएगा।

BREAKING: West Indies release squad for Test v India in Antigua & Jamaica! #WIRally #MenInMaroon #ItsOurGame



Squad details below!

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️https://t.co/IYOskTKQX6 pic.twitter.com/lx9gV9Y6rO