IND vs WI-A, Practice Match: इशांत-उमेश-कुलदीप की शानदार गेंदबाजी, भारत को 200 रन की बढ़त

India vs West Indies, 3 Day Practice Test Match, Day- 2: भारतीय क्रिकेट टीम विंडीज के खिलाफ खेले जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंट्स एकादश के खिलाफ कूलिज क्रिकेट ग्राउंड, एंटिगा में अभ्यास मैच खेल रही है। बारिश की वजह से दूसरे दिन खेल देर से शुरू हुआ। दूसरे दिन स्टंप्स तक भारत ने 200 रन की बढ़त ले ली है। भारत ने दूसरे दिन रविवार (18 अगस्त) को पांच विकेट पर 297 रन के स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर दी। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष एकादश को 56.1 ओवर में 181 रन पर ऑलआउट कर दिया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 16.0 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 31 रन है। हनुमा विहारी 48 और अजिंक्य रहाणे 20 रन बनाकर खेल रहे हैं।

पहली पारी में सस्ते में आउट होने वाले अजिंक्य रहाणे ने 95 गेंदों का सामना कर तीन चौके लगाए हैं, जबकि पहली पारी में 37 रनों पर नाबाद रहने वाले विहारी ने 84 गेंदों पर छह चौके और एक छक्का लगाया है।

दूसरी पारी में भी सस्ते में लौटे मयंक

प्रैक्टिस मैच के दूसरे दिन भारत की दूसरी पारी में मयंक अग्रवाल 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मयंक को रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर जहमार हेमिल्टन ने कैच आउट किया। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्टइंडीज को सस्ते में पवेलियन लौटा दिया। इशांत शर्मा, उमेश यादव और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट लिए। वहीं, एक विकेट रवींद्र जडेजा को मिला।

इशांत-कुलदीप-उमेश की धारदार गेंदबाजी

इशांत शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इशांत ने केवम हॉज (51), ब्रेंडन किंग (04) और जेरेमी सोलोजानो (09) को पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद उमेश यादव और कुलदीप यादव ने अपनी धारदार गेंदबाजी से मेजबान टीम को जल्दी-जल्दी पवेलियन लौटा दिया। उमेश यादव ने 10 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट हासिक किए। इस दौरान उमेश यादव के 4 ओवर मेडन रहे। उमेश ने डेरेन ब्रावो (11), रोवमैन पॉवेल (16) और रोमारियो शेफर्ड (01) रन पर आउट किया।

कुलदीप यादव ने 9.1 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। कुलदीप ने जोनाथन कार्टर (26), जमहार हेमिल्टन (33), खैरी पियरे (17) को पवेलियन की राह दिखाई। रवींद्र जडेजा ने एक बार फिर शानदार फील्डिंग करते हुए जेसन मोहम्मद को (6) रन आउट किया। कियोन हार्डिंग नाबाद 4 रन बनाकर वापस लौटे।

बुमराह-सैनी को नहीं मिला विकेट

जसप्रीत बुमराह ने 11 ओवर में 45 रन दिए। नवदीप सैनी ने 6 ओवर में 20 रन दिए। बुमराह और नवदीप को कोई विकेट नहीं मिला। रवींद्र जडेजा ने 12 ओवर फेंककर 41 रन दिए।

End of Day's play here in Antigua. #TeamIndia 84/1. Vihari 48*, Rahane 20*. Join us tomorrow for the final day 👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/0WE86azEpA