IND vs WI-A, Practice Match Result: विहारी और रहाणे के अर्धशतक, प्रैक्टिस मैच हुआ ड्रॉ

India vs West Indies, 3 Day Practice Test Match, Day- 3: भारतीय क्रिकेट टीम विंडीज के खिलाफ खेले जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंट्स एकादश के खिलाफ कूलिज क्रिकेट ग्राउंड, एंटिगा में अभ्यास मैच खेला गया। इस तीन दिवसीय अभ्यास मैच का नतीजा ड्रॉ रहा। मैच की दूसरी पारी में अजिंक्य रहाणे (54) और हनुमा विहारी (64) ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली। भारतीय टीम ने 78 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 188 रनों पर दूसरी पारी घोषित की। इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम ने 21 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 47 रन बनाए।

दूसरी पारी में चमके विहारी और रहाणे

भारत ने मैच के तीसरे दिन की शुरुआत एक विकेट पर 84 रन से की। विहारी ने 48 और रहाणे 20 रन से आगे खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी को अकिम फ्रेजर (39 रन पर दो विकेट) ने विहारी को एलबीडब्ल्यू करके तोड़ा। हनुमा विहारी ने 125 गेंद की पारी में नौ चौके और एक छक्का लगाया। इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने इसके बाद ऋषभ पंत (19) के साथ तीसरे विकेट के लिए 29 रन की साझेदारी की। ऋषभ पंत के रन आउट के बाद क्रीज पर आए रवींद्र जडेजा (नौ रन) कुछ खास नहीं कर सके। लंच से पहले रहाणे भी फ्रेजर की गेंद पर आउट हो गए। रहाणे ने 162 गेंदों में 54 रनों की पारी खेली। इस पारी उन्होंने 1 छक्का और 5 चौके जड़े।

दूसरी पारी में भी फ्लॉप रहे ऋषभ पंत

मैच की दूसरी पारी में ऋषभ पंत फिर से फ्लॉप रहे। उन्हें 19 रनों के निजी स्कोर पर कियोन हार्डिंग ने रन आउट किया। पंत ने 31 गेंदें खेली और 4 चौके जड़े। इसके बाद रवींद्र जडेजा भी 9 रन के निजी स्कोर पर आउट हुए। ऋद्धिमान साहा 55 गेंदों में 14 रन और रविचंद्रन अश्विन 48 गेंदों में 10 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 78 ओवर में 188/5 दूसरी पारी घोषित की। वेस्टइंडीज को जीत के लिए 305 रनों की जरूरत थी।

दूसरी पारी में बुमराह-अश्विन-जडेजा को मिली 1-1 सफलता

वेस्टइंडीज की टीम ने दूसरी पारी में 47 रन बनाए। सबसे पहले रवींद्र जडेजा ने जेरेमी सोलोजानो को 16 रनों पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की राह दिखाई। जेरेमी ने 50 गेंदें खेली। इसके बाद जसप्रीत बुमराह की गेंद पर रवींद्र जडेजा ने केवम हॉज का कैच लपका। हॉज 21 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने ब्रेंडन किंग का कैच लपक उन्हें पवेलियन लौटाया। किंग 14 गेंदों में 14 रन बना पाए। जेसन मोहम्मद 24 गेंदों में 2 और जोनाथन कार्टर 20 गेंदों में 1 रन बनाकर नाबाद रहे।

And that will be it. The players shake hands and that is the end of the warm-up game against WI A. WI A 47/3 in the 2nd innings. 1 wicket each for Jadeja, Ashwin and Bumrah! Join us for the 1st Test soon #TeamIndia