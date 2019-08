INDvsWI: प्रैक्टिस मैच में पुजारा का शतक, रोहित का अर्धशतक

India vs West Indies, 3 Day Practice Test Match: भारतीय टीम के श्रीमान भरोसेमंद चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट सीरीज के लिए अपनी मजबूत तैयारी का संकेत देते हुए वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष एकादश के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच के पहले दिन शनिवार (17 अगस्त) को शानदार शतक जडा़। वहीं, रोहित शर्मा ने भी अर्धशतक जड़ा। भारतीय क्रिकेट टीम विंडीज के खिलाफ खेले जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड एकादश के खिलाफ कूलिज क्रिकेट ग्राउंड, एंटिगा में अभ्यास मैच खेल रही है।

इस मैच की कप्तानी अजिंक्य रहाणे संभाल रहे हैं। दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 297 रन है। हनुमा विहारी (37) और रवींद्र जडेजा (01) रन बनाकर क्रीज पर बने हुए हैं।

केएल राहुल फिर हुए फ्लॉप

भारत ने टेस्ट सीरीज से पहले इस एकमात्र अभ्यास मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत खास नहीं रही। टीम ने पहले सेशन में 15 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 53 रन बनाए थे। लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल ने पहले विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी की। मयंक को जोनाथन कार्टर ने बोल्ड किया। मयंक ने 28 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 12 रन बनाए। राहुल दूसरे विकेट के रूप में टीम के 52 रन के स्कोर पर आउट हुए। राहुल ने 46 गेंदों पर पांच चौकों और एक छके के सहारे 36 रन बनाए। राहुल को कियोन हार्डलिंग ने आउट किया।

It's pouring here and that will be end of Day's Play with #TeamIndia at 297/5. Vihari unbeaten at 37. See you all tomorrow 👍👍 pic.twitter.com/4w1Ff3tn8R — BCCI (@BCCI) August 17, 2019

रहाणे 1 रन बनाकर लौटे पवेलियन

कप्तान अजिंक्य रहाणे मात्र एक रन बनाकर कार्टर का दूसरा शिकार बन गए। पुजारा ने रोहित के साथ चौथे विकेट के लिए 132 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। रोहित को अकीम फ्रेजर ने आउट किया। रोहित का विकेट 185 के स्कोर पर गिरा। पुजारा ने इसके बाद हनुमा विहारी के साथ चायकाल तक का खेल सुरक्षित निकाल लिया। चायकाल के समय पुजारा के साथ हनुमा विहारी नौ रन बनाकर क्रीज पर थे। चायकाल तक पुजारा ने नाबाद 89 रन की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने चायकाल तक 62 ओवर में चार विकेट पर 214 रन का सम्मानजनक स्कोर बना लिया था।

रोहित शर्मा ने जड़ा अर्धशतक

पुजारा ने 156 गेंदों पर नाबाद 89 रन में सात चौके और एक छक्का लगाया है। रोहित शर्मा ने 115 गेंदों पर आठ चौकों और एक छक्के की मदद से 68 रन की शानदार पारी खेल कर 22 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट में अंतिम एकादश में जगह बनाने का अपना दावा मजबूती से पेश कर दिया है।

.@ImRo45 gets to a fine half century with #TeamIndia at 153/3. Solid knock 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/VSSonjLnqY — BCCI (@BCCI) August 17, 2019

रिटायर्ड हर्ट हुए पुजारा

चेतेश्वर पुजारा 187 गेंदों में 8 चौकों और 1 छक्के के साथ 100 रनों की पारी खेलकर रिटायर्ड हर्ट हुए। लंबे प्रारूप में भारत के मुख्य बल्लेबाजों में से एक पुजारा छह महीने बाद लाल गेंद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला। वह अंतिम बार छह महीने पहले सौराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी फाइनल में खेले थे।

How good was that knock! @cheteshwar1 walks back after scoring a fine century. He is retired not out at 100 with #TeamIndia at 245/4. pic.twitter.com/l8k1ka4YKl — BCCI (@BCCI) August 17, 2019

ऋषभ पंत फिर हुए नाकाम

भारत के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक बार फिर से बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। पंत को जोनाथन कार्टर ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। वह 53 गेंदों में 4 चौकों और 1 छक्के के साथ 33 रन की पारी खेलकर पवेलियनल लौटे।

भारत ने टॉस जीतकर चुनी पहले बल्लेबाजी

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने यहां कॉलिज क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे तीन दिवसीय अभ्यास मैच में वेस्टइंडीज-ए के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तीन मैचों की टी-20 सीरीज 3-0 से और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज 2-0 से जीतने के बाद भारतीय टीम 22 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी।

दोनों टीमें इस प्रकार है:

वेस्टइंडीज-ए : जहमर हैमिल्टन (कप्तान एवं विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, डेरेन ब्रावो, जॉन कैम्पबैल, जोनाथन कार्टर, अकीम फ्रेजर, किओन हार्डिंग, केवम हॉज, ब्रैंडन किंग, जेसन मोहम्मद, एम, मिंडले, खैरी पियरे, रोमारियो शेफर्ड, जेरेमी सोलोजानो।

भारत : रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, विराट कोहली (कप्तान), चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, मयंक अग्रवाल, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, इशांत शर्मा, कुलदीप यादव, हनुमा विहारी, ऋद्धिमान साहा।