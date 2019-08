India vs West Indies 3rd T20I: रोहित को मिला तीसरे टी20 मैच से रेस्ट, फैन्स ने विराट को किया ट्रोल

India vs West Indies 3rd T20I Rohit Sharma Virat Kohli: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की सीरीज के आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में रोहित शर्मा को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया। कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और बताया कि रोहित को इस मैच में आराम दिया गया है। फैन्स को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई। फैन्स ने टीम मैनेजमेंट और कप्तान विराट कोहली को इस फैसले के लिए काफी खरी-खोटी सुनाई है। सोशल मीडिया पर कई तरह के ट्वीट्स शेयर किए जा रहे हैं।

कुछ फैन्स ने यहां तक कहा है कि रोहित को टीम में शामिल नहीं करना दिखाता है कि कप्तान विराट और उनके बीच सबकुछ ठीक नहीं है। विश्व कप के बाद से ऐसी खबरें आ रही थीं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा है। वेस्टइंडीज दौरे पर रवाना होने से पहले हालांकि कप्तान विराट ने इन सभी खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब बातें मीडिया की फैलाई हुई हैं।

रोहित ने पिछले मैच में हाफसेंचुरी ठोकी थी, ऐसे में उनको आराम दिया जाना फैन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। हालांकि विराट ने सीरीज के दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में जीत दर्ज करने के बाद ही कहा था कि आखिरी टी20 मैचों में कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है और प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बीसीसीआई ने जैसे ही ट्विटर पर भारत के प्लेइंग इलेवन का ट्वीट किया, लोगों ने इस पर कुछ इस तरह के कमेंट्स करने शुरू कर दिए-

3rd T20I. India XI: KL Rahul, S Dhawan, V Kohli, R Pant, M Pandey, K Pandya, W Sundar, D Chahar, B Kumar, R Chahar, N Saini https://t.co/3ug8TDV6DC #WIvInd — BCCI (@BCCI) August 6, 2019

Where is rohit.... U should remember last two t20 india won because of rohit sharma.... Rohit hero — OM SEKHAR YADAV@1996 (@enjamomsekhar) August 6, 2019

Rift between Kohli and Rohit 🤣 — UnknownMe (@UnknownMe2605) August 6, 2019

No Rohit sharma there is clear rift in between virat and rohit... Virat dropping Rohit for no reason.. — Mr Bean (@IndianBean_) August 6, 2019