IND vs WI ICC World Cup 2019: जानिए टीम इंडिया के बल्लेबाजों से किस बात से नाखुश हैं वीरेंद्र सहवाग

INDvWI ICC World Cup 2019 India vs West Indies: टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ गुरुवार (27 जून) को शानदार जीत दर्ज की। हालांकि इस मैच में एक बार फिर भारतीय बल्लेबाज स्पिन अटैक के खिलाफ संघर्ष करते नजर आए और पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने इसको लेकर भारतीय बल्लेबाजों की क्लास भी लगाई है। मैच के दौरान वीरू ने ट्विटर पर लिखा कि पहले अफगानिस्तान के खिलाफ और अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के बल्लेबाज स्पिनर्स के खिलाफ इतना रक्षात्मक होकर खेल रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है।

Rashid Khan had gone for 25 in 4 overs , gave away only 13 in his next 6 and today Fabian Allen had given 34 in 5 overs, only 18 in next 5. Can't be so defensive against the spinners.