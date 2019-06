VIDEO: विंडीज के खिलाफ धौनी की तैयारी, जमकर लगाए स्वीप शॉट

मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के विश्व कप (ICC World Cup 2019) मैच की पूर्व संध्या पर ट्रेनिंग सत्र के दौरान विकेटकीपिंग की तो भुवनेश्वर कुमार ने एक विकेट पर काफी समय तक गेंदबाजी की, जिससे देखते हुए लगता है कि वह पूरी तरह से फिट हैं।

बल्लेबाजी नेट पर महेंद्र सिंह धौनी धीमे गेंदबाजों के खिलाफ स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वह क्रिकेट गेंद के नैसर्गिक स्वीपर नहीं हैं। जब पारपंरिक शॉट से रन नहीं बनते तो स्वीप शॉट को स्पिनरों के खिलाफ हमेशा प्रभावशाली शॉट समझा जाता है।

प्रसाद ने बाद में डीप से ताकतवर थ्रो भी लपके। वहीं, रिजर्व विकेटकीपर ऋषभ पंत ने नेट पर काफी समय बिताया और आउटफील्डिंग भी की, जिसमें कुछ हवा में कैच लेना भी शामिल रहा। यह संकेत है या नहीं, इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता लेकिन विजय शंकर भारतीय टीम प्रबंधन की पहली पसंद रहे हैं और वे इसमें कुछ बदलाव की भी इच्छा नहीं रखते हैं।

गुरुवार को भुवनेश्वर ने गेंदबाजी स्पाइक पहने और फुल रन-अप से गेंदबाजी की जबकि पूर्व विकेटकीपर प्रसाद ने विकेटकीपिंग की। इस तेज गेंदबाज को पाकिस्तान पर भारत की जीत के दौरान चोट लग गई थी और उन्हें कोई परेशानी नहीं दिखी, उन्होंने फिजियो पैट्रिक फरहार्ट और गेंदबाजी कोच भरत अरुण से बात की।



कोच अरुण ने स्पष्ट किया कि अगर भुवनेश्वर पूरी तरह फिट होते हैं तो वह मोहम्मद शमी की जगह ही खेलेंगे, भले ही शमी ने अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली हो। हालांकि, ऐसी भी संभावना हो सकती है कि भारत उन्हें एक और मैच में आराम दे दे।

बॉलिंग कोच भरत अरुण ने कहा, ''भुवनेश्वर की चोट चिंता का विषय नहीं है। यह हल्की सी चोट है जिसके लिए हम जोखिम नहीं लेना चाहते थे। और यह हमारे लिए शमी को मैचों में खिलाने का मौका भी था। लेकिन उसने कहीं ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया, जो हमारे लिए अच्छा है।'' उन्होंने कहा, ''हम परिस्थितियों के हिसाब से फैसला करेंगे। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने शानदार प्रदर्शन किया है इसलिए हमारे लिए काफी दुविधा है।