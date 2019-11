'सुपरगर्ल' हरमनप्रीत कौर ने हवा में एक हाथ से लपका अद्भुत कैच- VIDEO

भारत और वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीमों के बीच एंटीगुआ में आईसीसी वुमंन्स चैम्पियनशिप खेली जा रही है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए इस मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को एक रन से हार झेलनी पड़ी। भले इस मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस मैच में हरमनप्रीत ने एक ऐसा कैच लपका, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। यह कैच इतना शानदार रहा कि देखने वाले बस देखते ही रह गए।

सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में हरमनप्रीत कौर ने एक हाथ से हवा में उड़कर बाउंड्री लाइन पर इस कैच को लपका। हरमनप्रीत के इस कैच के बाद वेस्टइंडीज की कप्तान स्टेफनी टेलर को पवेलियन लौटना पड़ा। इस कैच के जरिये हरमनप्रीत ने अपनी फिटनेस का बेजोड़ नमूना पेश किया।

एकता बिष्ट की गेंद पर टेलर ने गेंद को छक्के के लिए खेला, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़ी हरमनप्रीत कौर ने उसे लपक लिया। क्रिकेट इतिहास में हरमनप्रीत कौर का यह कैच बेहतरीन कैचों में शुमार किया जाएगा। हरमनप्रीत कौर के इस अद्भुत कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

Harmanpreet Kaur has just taken one of the great catches to deny Stafanie Taylor, on 94, an ODI century.



That airtime ✈️ pic.twitter.com/unSBRRuNFu — Wisden (@WisdenCricket) November 2, 2019

Here u go!!

Penultimate ball SIX and then Harmanpreet Stunner in last ball of the innings !!#WIWvINDW pic.twitter.com/nMoZbDPx1N — மெரின் குமார் (@merin_kumar) November 1, 2019

इस मैच में शुक्रवार को पहले बल्लेबाजी करते हए वेस्टइंडीज ने निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए जबकि भारतीय टीम 224 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत को सिर्फ एक रन से हार का सामना करना पडा़।

THE CROWD GOES CRAZY!!!

WI WOMEN WIN BY 1 RUN! 😭🕺🏽💃🏾💃🏾 #WIWVINDW pic.twitter.com/bAxMiJkzNr — Windies Cricket (@windiescricket) November 2, 2019

मेजबान टीम की कप्तान स्टेफनी टेलर ने 94 रनों की पारी खेली जिसके कारण उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया। मेजबान टीम के लिए मोहम्मद ने सबसे अधिक पांच विकेट लिए। भारत की प्रिया पूनिया के 75 रनों की दमदार पारी खेली।