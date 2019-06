VIDEO: क्रिस गेल ने बांधे अपनी ही तारीफों के पुल, जानें क्या-क्या कहा

ICC World Cup 2019, India vs West Indies: वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने कहा है कि उनके करियर में टेस्ट में लगाए गए दो तिहरे शतक और 2015 विश्व कप में लगाया गया दोहरा शतक सबसे ऊपर स्थान रखते हैं। वेस्टइंडीज को गुरुवार (27 जून) को आईसीसी विश्व कप-2019 में भारत का सामना करना है। क्रिस गेल ने बुधवार को कहा है कि भारत के वेस्टइंडीज दौरे के बाद वह इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देंगे।

क्रिस गेल ने कहा, “टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक निश्चित तौर पर मेरे करियर में सबसे ऊपर रहेंगे, साथ ही विश्व कप में दोहरा शतक भी, लेकिन इसके अलावा भी काफी कुछ है। ईमानदारी से कहूं तो बहुत लंबी सूची है लेकिन अभी मैं यहीं तक सीमित रहूंगा।”

क्रिस गेल भारत के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज खेलना चाहते हैं। गेल ने कहा, “मैंने वेस्टइंडीज के लिए खेलने के हर पल का लुत्फ उठाया। जैसा कि मैंने कहा, यहां अंत नहीं है। मेरे पास अभी कुछ और मैच हैं। शायद एक और सीरीज... कौन जानता है, देखते हैं क्या होता है।”

बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कहा, “मेरे करियर में काफी उतार-चढ़ाव आए। मुझे यह कहना होगा कि मैंने हर पल का लुत्फ उठाया। हमने कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ बेहतरीन पल बिताए।” गेल ने 1999 में वनडे में और 2000 में टेस्ट में पदार्पण किया था। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 18,000 रन बनाए हैं।

खुद को 'यूनिवर्स बॉस' कहने वाले गेल ने कहा, “मैं बिना किसी शक के महान खिलाड़ियों के साथ खड़ा हू्ं।”

1️⃣ Test return

2️⃣ ODIs against India



Retirement isn't part of the immediate plan for Chris Gayle ⬇️#CWC19 | #MenInMaroon pic.twitter.com/yjyiJC38xK