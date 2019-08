PICS: प्रैक्टिस मैच से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना

India vs West Indies, Practice Test Match: भारत रेड बॉल एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनिशप 22 अगस्त से एंटिगा में शुरू हो रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले भारत को क्रिकेट बोर्ड प्रेजीडेंट इलेवन से तीन दिन का अभ्यास मैच खेलना है। यह मैच 17 अगस्त से शुरू होगा। टीम इंडिया में टेस्ट के विशेषज्ञ बल्लेबाज शामिल हो चुके हैं। भारत टी20 की सीरीज 3-0 से और वन डे सीरीज 2-0 से जीत चुका है।

चेतेश्वर पुजारा इस साल ऑस्ट्रेलिया में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम से जुड़ गए हैं। पृथ्वी शॉ की गैर मौजूदगी में मयंक अग्रवाल का ओपनिंग करने का मौका तय माना जा रहा है। रोहित शर्मा की टेस्ट में वापसी हो रही है।

वनडे के उपकप्तान के लिए यह महत्वपूर्ण सीरीज होगी। वह टेस्ट में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। विश्व कप में शानदार गेंदबाजी करने वाले जसप्रीत बुमराह भी नेट पर गेंदबाजी करते दिखाई दिए।

ऐसे में यह सभी खिलाड़ी जमकर नेट पर पसीना बहाते हुए नजर आए। उन्हें वन डे और टी20 में रेस्ट दिया गया था। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस की तस्वीरें अपने ऑफिशियल टि्वटर अकाउंट से शेयर की हैं।

