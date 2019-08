टीम इंडिया की इस PIC में नजर नहीं आईं अनुष्का शर्मा, फैन्स ने कर दिया ट्रोल

India vs West Indies 2019, 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीट दूसरा टेस्ट मैच जमैका के सबीना पार्क में खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले पूरी भारतीय टीम को जमैका में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त ने डिनर पर बुलाया। इस डिनर की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस डिनर की एक तस्वीर बीसीसीआई ने भी अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से शेयर की है। बीसीसीआई की शेयर की गई ग्रुप फोटो में अनुष्का शर्मा नजर नहीं आ रही हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

दरअसल, अनुष्का शर्मा भी इस डिनर पार्टी में विराट कोहली के साथ पहुंची थीं। अनुष्का ने इस डिनर में विराट कोहली के साथ डांस भी किया था। इस डिनर की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें अनुष्का शर्मा विराट कोहली के साथ नजर आ रही हैं।

इस डिनर में शामिल होने के बाद भारतीय उच्चायुक्त के साथ ग्रुप फोटो में वह नजर नहीं आ रही हैं। बीसीसीआई की इस तस्वीर पर अनुष्का शर्मा को जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

Team India members attend the official team dinner at the Indian High Commissioner's residence in Jamaica 📸📸 pic.twitter.com/GhEnH3Lxqk — BCCI (@BCCI) August 29, 2019

बता दें कि जमैका में हुए ऑफिशियल डिनर में अनुष्का शर्मा भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ थी, लेकिन ग्रुण फोटो में वह शामिल नहीं हुईं। इसकी वजह भारतीय टीम का पिछले साल हुआ इंग्लैंड दौरा रही। पिछले साल इंग्लैंड दौरे पर भी अनुष्का शर्मा ऑफिशियल डिनर में टीम के साथ गई थीं। इस दौरान और कई क्रिकेटरों की पत्नी भी मौजूद थे। इंग्लैंड दौरे पर लंदन के भारतीय उच्चायोग में खिंचवाई गई ऑफिशियल तस्वीर में अनुष्का शर्मा टीम इंडिया के साथ नजर आई थीं। उस तस्वीर पर जमकर बवाल हुआ था और कहा गया था कि अनुष्का शर्मा ने टीम का प्रॉटोकॉल तोड़ा है।

More picture @imVkohli & @AnushkaSharma at the Indian High Commissioner's residence in Jamaica last night ❤😍 pic.twitter.com/0jeQLOfDc1 — ᴠɪʀᴀᴛ ᴋᴏʜʟɪ = 🌍 (@KohliSensation) August 29, 2019

ऐसे में इस बार अनुष्का शर्मा जमैका में ऑफिशियल डिनर के दौरान मौजूद तो रहीं, लेकिन टीम इंडिया की ग्रुप फोटो में शामिल नहीं हुई। भले ही वह टीम इंडिया की ग्रुप फोटो में शामिल नहीं हुई हों, लेकिन बावजूद इसके उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया।

Where's India coach anushka sharma? — KUSHAL (@kushal_8516) August 29, 2019

Where is the your boss bcci @AnushkaSharma — Sukhveer Punia (RO-45) (@rohitsharma45__) August 29, 2019

Areeyyyy bhabhiji @AnushkaSharma kaha hai..? — J K Patel (@JKPatel92858047) August 30, 2019

Staff main @AnushkaSharma missing hai — safwan (@SafwanM59105865) August 29, 2019

Where is the team manager anuska sarma? — hathim ameen (@hathim_ameen) August 29, 2019

इंग्लैंड में बीसीसीआई की इस तस्वीर पर काफी हंगामा हुआ था।

#TeamIndia members at the High Commission of India in London. pic.twitter.com/tUhaGkSQfe — BCCI (@BCCI) August 7, 2018

बता दें कि वेस्टइंडीज दौरे पर अनुष्का शर्मा भी विराट कोहली के साथ है। वह विराट और टीम इंडिया के साथ वेस्टइंडीज में काफी एन्ज्वॉय कर रही हैं और अपनी तस्वीरें भी शेयर कर रही हैं। वहीं, भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 और वनडे सीरीज जीत चुका है। दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट भी भारत ने 318 रनों से जीता है।