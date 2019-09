LIVE WI vs IND 2nd Test Day-3: विंडीज की पहली पारी 117 रनों पर सिमटी, भारत के पास 299 रनों की बढ़त

Live Score India vs West Indies 2nd Test Day 3 at Sabina Park Kingston Jamaica : भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जमैका में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। भारत ने अपनी पहली पारी में 416 रन बनाए हैं। वेस्ट इंडीज की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 117 रनों पर सिमट गई। इस तरह भारत के पास पहली पारी के आधार पर 299 रनों की बड़ी बढ़त है। नीचे पढ़ें मैच के तीसरे दिन का लाइव अपडेट...

जमैका टेस्ट मैच के तीसरे दिन का लाइव अपडेट

09:19 PM: वेस्ट इंडीज की पहली पारी 117 रनों पर सिमट गई है और इस तरह भारत के पास 299 रनों की बढ़त है। भारत ने अपनी पहली पारी में 416 रन बनाए थे। मैच के तीसरे दिन सुबह वेस्ट इंडीज की टीम ने 7 विकेट पर 87 रनों से आगे खेलना शुरू किया और पूरी टीम 30 रन और जोड़कर सिमट गई। रहकीम कॉर्नवाल को शमी ने पवेलियन भेजा, जेमार हैमिल्टन को इशांत ने आउट किया। रवींद्र जडेजा ने कीमर रोच को आउट कर विंडीज की पारी समेटी। भारत की ओर से विंडीज की पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने हैट-ट्रिक के साथ 6 विकेट झटके। मोहम्मद शमी ने 2 विकेट चटकाए। जडेजा और इशांत के हाथ 1-1 सफलता लगी।

