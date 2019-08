Ind vs WI 2nd T20: भुवनेश्वर कुमार और मनीष पांडे के कैच देखकर उड़ जाएंगे होश- देखें video

IND vs WI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज जारी है। भारत पहले दो मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। इस मैच में भारत की ओर से दो जबर्दस्त कैच लिए गए। भुवी ने अपनी ही गेंद पर एविन लुइस का धांसू कैच लपका था, जबकि कुणाल पांड्या की गेंद पर निकोलस पूरन का बाउंड्री पर जबर्दस्त कैच मनीष पांडे ने लिया था। दोनों ही कैच टीम इंडिया की जीत की नींव रखने में काफी अहम साबित हुए थे।

Sony Liv पर दोनों कैच का वीडियो शेयर किया गया है। भारत और वेस्टइंडीज सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv पर ही दिखाई जा रही है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 167 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज को पहला झटका दूसरे ओवर में ही लगा। भुवी का ये पहला ओवर था और दूसरी ही गेंद पर एविन लुइस अपना विकेट गंवा बैठे। भुवी ने अपनी ही गेंद पर लुइस का जबर्दस्त कैच लपका। भुवी ने बहुत कम समय में गेंद का भांप लिया और मौजूदा सीरीज का अभी तक का बेस्ट कैच लपका।

देखें वीडियो

