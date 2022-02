Live Ind vs WI 2nd ODI: भारत का पहला विकेट गिरा, कप्तान रोहित शर्मा लौटे पवेलियन

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पोलार्ड चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह टीम की कमान निकोलस पूरन को मिली है। जबकि ओडियन स्मिथ को टीम में शामिल किया गया है। वहीं भारतीय टीम में ईशान किशन की जगह केएल राहुल को टीम में जगह दी गई है। केएल राहुल व्यक्तिगत कारणों से सीरीज के पहले मैच का हिस्सा नहीं थे। पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने दूसरे मैच में 5 ओवर के बाद 1 विकेट खोकर 16 रन बना लिए हैं। विराट कोहली और ऋषभ पंत क्रीज पर हैं।

India vs West Indies 2nd ODI Match ALL LIVE UPDATES:

1.55 PM: भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। टीम ने 5 ओवर में एक विकेट खोकर सिर्फ 16 रन बनाए हैँ।



1.49 PM: ऋषभ पंत का साथ देने के लिए भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली क्रीज पर उतरे हैं। विराट कोहली का भारत में ये 100वां वनडे मैच है।

1.42 PM: पहले मैच में 60 रन की शानदार पारी खेलने वाले कप्तान रोहित शर्मा दूसरे मैच में 5 रन बनाकर आउट हो गए हैं। केमार रोच ने उन्हें शाई होप द्वारा कैट आउट करवाया। उन्होंने 8 गेंद खेलकर पांच रन बनाए।

1.32 PM: भारतीय टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला करते हुए ऋषभ पंत को बतौर ओपनर रोहित के साथ भेजा है।

1.27 PM: भारत के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल ओपनिंग की शुरुआत करेंगे। पहले मैच में रोहित और ईशान किशन ने पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े थे। टीम इस जोड़ी से भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद कर रही होगी।

1.16 PM: भारत और वेस्टइंडीज के दूसरे वनडे मैच में कीरोन पोलार्ड चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह निकोलस पूरन को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले मैच में 28 रन की पारी खेलने वाले ईशान किशन को बाहर बैठना पड़ा है। क्योंकि नियमित ओपनर केएल राहुल चयन के लिए उपलब्ध थे। केएल राहुल व्यक्तिगत कारणों से पहले वनडे के लिए उपलब्ध नहीं थे। वहीं शिखर धवन कोविड नेगेटिव आने के बाद अभी पूरी तरह से फिट नहीं हैं।

1.00 PM: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा

वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): शाई होप (विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, डैरेन ब्रावो, शमर ब्रूक्स, निकोलस पूरन (कप्तान), जेसन होल्डर, अकील होसेन, फैबियन एलन, ओडिन स्मिथ, अल्जारी जोसेफ, केमार रोच