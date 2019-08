INDvsWI, 1st Test : एंटिगा में इशांत का 'कहर', जानें कितने रिकॉर्ड बनाए

India vs West Indies, 1st Test: बल्ले से उपयोगी पारी खेलने के बाद तेज गेंदबाज इशांत शर्मा (42 रन पर 5 विकेट) की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने सर विवियन रिचर्डस स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को 189 रन पर वेस्टइंडीज के आठ विकेट झटक कर उसे संकट में डाल दिया है। इशांत ने करियर में नौवीं बार पांच विकेट हासिल किया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ कैरेबियाई धरती पर दूसरा बेस्ट प्रदर्शन कर डाला। नार्थ साउंड में ये इशांत का टेस्ट में बेस्ट प्रदर्शन रहा है।

पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में खेल के दूसरे दिन इशांत शर्मा ने 13 ओवर में 42 रन देकर 5 विकेट लिए। इस दौरान उनका इकॉनामी रेट 3.23 का रहा। इससे पहले वेस्टइंडीज में इशांत शर्मा ने टेस्ट में बेस्ट प्रदर्शन 2011 में ब्रिजटाउन में किया था। तब उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट लिए थे। ये तीसरा मौका है, जब उन्होंने वेस्टइंडीज में टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं।

वेस्टइंडीज में इशांत शर्मा के टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 5 विकेट:

- 6/55 ब्रिजटाउन- 2011

- 5/39 नार्थसाउंट- 2019

- 5/77 रोसेउ- 2011

इंग्लैंड के बाद विंडीज में भी बेस्ट हैं इशांत

ईशांत शर्मा वेस्टइंडीज में अब तक 35 विकेट ले चुके हैं, जो कि उनका विदेशी धरती पर इंग्लैंड के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं, ईशांत अब तक 90 टेस्ट मैचों में 34.28 के औसत और 3.19 की इकोनॉमी से कुल 267 विकेट ले चुके हैं। उनका बेस्ट परफॉर्मेंस इंग्लैंड के लॉर्ड्स में 74 रन देकर 7 विकेट रहा है, जो कि उन्होंने साल 2014 में दिया था।

2014 में धौनी के साथ किया था 5 साल पहले ये कमाल

इशांत शर्मा ने बल्ले से भी 19 रनों की उपयोगी पारी खेली थी और उन्होंने रवींद्र जडेजा के साथ आठवें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी करके भारत को 297 रन तक पहुंचाया था। इशांत ने 62 गेंदों में 19 रन बनाए, जिसमें उन्होंने एक चौका लगाया। इशांत ने इस कारनामे को पांच साल बाद फिर से दोहराया है। पांच साल पहले 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में इशांत ने धौनी के साथ मिलकर 50 रन की पार्टरनशिप की थी।

VIDEO: इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीच की इस गेंद ने क्रिकेट प्रशंसकों को दिलाई शेन वॉर्न की याद

इशांत शर्मा ने विंडीज के इन बल्लेबाजों को लौटाया पवेलियन

इशांत शर्मा का पहला शिकार क्रैग बैथवेट बने। इशांत ने उन्हें 14 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद इशांत ने केएल राहुल के हाथों रोस्टन चेज को 48 रन पर कैच आउट करवाया। इसके बाद विकेटकीपर शाई होप उनका शिकार बने। इशांत की गेंद पर ऋषभ पंत ने कैच लपका होप 24 रन बनाकर पवेलियन लौट। इसके बाद इशांत शर्मा ने शिमरोन हेटमायर को 35 रन के निजी स्कोर पवेलियन लौटाया। इशांत ने केमार रोच को बिना खाता खोले ही विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा कर वापस भेजा।

