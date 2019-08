INDvsWI: बुमराह की इस सलाह पर इशांत शर्मा ने झटके 5 विकेट

India vs West Indies 2019, 1st Test: इशांत शर्मा के अंत में हासिल किए गए विकेटों से वेस्टइंडीज की टीम पस्त हो गई। भारत के सीनियर तेज गेंदबाज ने इसका श्रेय अपने गेंदबाजी साझेदार जसप्रीत बुमराह की सलाह को दिया, जिन्होंने उन्हें 'क्रास-सीम' डालने को कहा था। इशांत ने 42 रन देकर पांच विकेट हासिल किए, जिसमें उन्होंने अंतिम तीन ओवरों में तीन विकेट झटके। उन्होंने नौंवी बार टेस्ट में यह कारनामा हासिल किया।

मैच के बाद उन्होंने कहा, ''बारिश हुई थी और गेंद गीली हो गई थी। गेंद से कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए हमें लगा कि हम 'क्रास-सीम' से गेंदबाजी कर सकते हैं। पिच में बाउंस था। वास्तव में बुमराह ने मुझसे कहा कि हम क्रास-सीम डालने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि गेंद से कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है।''

INDvsWI, 1st Test : एंटिगा में इशांत का 'कहर', जानें कितने रिकॉर्ड बनाए

इशांत शर्मा ने फील्डिंग कोच आर श्रीधर से कहा जिन्होंने बीसीसीआई डॉट टीवी के लिए उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा, ''प्रयास यही था कि अगर आप प्रतिद्वंद्वी टीम को जल्द से जल्द आउट कर दोगे तो यह आपकी टीम के लिए अच्छा होगा। हमने इसकी कोशिश की कि हम ऐसा करने में सफल हों।''

WATCH: @coach_rsridhar recaps @ImIshant’s special day in Antigua



Resolute batting, outstanding fielding and incredible bowling to finish with a five-for. #TeamIndia’s fielding coach catches up the star performer - by @28anand



Full video 📽️▶️https://t.co/uiRJdaVlmD #TeamIndia pic.twitter.com/YLR3jPPcUq