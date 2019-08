IND vs WI 1st Test: रोहित शर्मा को प्लेइंग XI में नहीं मिली जगह, फैंस ने शास्त्री-कोहली को सुनाई खरी-खोटी

वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर अजिंक्य रहाणे पर भरोसा जताया। इस तरह रोहित शर्मा को बेंच पर बैठना पड़ा। भारतीय टीम मैनेजमेंट के इस फैसले से रोहित के फैंस नाराज दिखे। उन्होंने ट्विटर पर रवि शास्त्री और विराट कोहली को खूब खरी-खोटी सुनाई। गौरतलब है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में लिखे अपने कॉलम में रोहित और रहाणे दोनों को प्लेइंग इवेलवन में रखने की पैरवी की थी। गांगुली ने रोहित को टॉप ऑर्डर और रहाणे को मिडिल ऑर्डर में खिलाने की वकालत की थी।

What the hell are you doing? Virat. My Anger limits has broken it already 😡 without #RohitSharma in Test #WIvIND. Hard Luck @ImRo45 😒 — 🇮🇳Ramakrishnan R🇮🇳 (@RKSD03Ro45) August 22, 2019

सौरव गांगुली ने अपने कॉलम में लिखा, 'सबसे बड़ा फैसला यह करना होगा कि रोहित और रहाणे में से कौन प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होता है। रोहित विश्व कप में शानदार फॉर्म में नजर आए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में वो ऑन और ऑफ नजर आए। रहाणे ऑस्ट्रेलिया में अपनी फॉर्म में नजर नहीं आए। मेरी सलाह है कि रोहित की विश्व कप फॉर्म को देखते हुए उन्हें टॉप ऑर्डर में उतारा जाना चाहिए, जबकि रहाणे को मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी चाहिए।' वहीं गांगुली ने ऋषभ पंत और ऋद्धिमान साहा में से चुनाव पर कहा कि साहा के चोटिल होने के बाद पंत ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सेंचुरी ठोकी। पंत के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें साहा पर तरजीह दी जानी चाहिए।

Rohit Sharma Against WI In Test:



Innings - 4

Runs - 338

Ave - 112.4

100s - 2#RohitSharma #INDvsWI pic.twitter.com/z1kMmNNonZ — INDvWI #INDvsWI WIvIND (@BCCI_Tweet) August 17, 2019

According to dada , gavaskar and sehwag rohit should play test but we have legends like shastri ji and kolly sir who know game more than them 🙏 — R E B E L (@GadhviLaxman) August 22, 2019

How the hell @ajinkyarahane88 playing in place of @ImRo45 ???? Look at @ajinkyarahane88 pathetic record in last 3 yrs.. have some common sense mr @imVkohli @RaviShastriOfc — Vivek Gupta (@sevenounce) August 22, 2019

