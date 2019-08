INDvsWI, 1st T20: वाशिंगटन सुंदर ने सिक्स जड़कर दिलाई भारत को जीत, बनाया ये खास रिकॉर्ड

India vs West Indies 2019, 1st T20: अपना डेब्यू मैच खेल रहे तेज गेंदबाज नवदीप सैनी (17 रन पर तीन विकेट) की घातक गेंदबाजी और अन्य गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन से भारत ने वेस्टइंडीज को पहले टी-20 मुकाबले में शनिवार (3 अगस्त) को चार विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस मैच में वॉशिंगटन सुंदर (नाबाद 8) ने छक्का मार भारत को जीत दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने यह खास रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया।

पहले भारतीय क्रिकेटर ने किया ये कारनामा

वाशिंगटन सुंदर पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने, जिन्होंने टी20 में मैच की शुरुआत भी की और मैच का अंत भी किया। वेस्टइंडीज की पारी में पहला ओवर डालने के बाद सुंदर ने आखिरी में छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई और नाबाद पवेलियन लौटे। जॉन कैम्पबेल ने वाशिंगटन सुंदर द्वारा फेंके गए पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और पांड्या को कैच दे बैठे। विंडीज ने बिना खाता खोले एक विकेट खो दिया था।

INDvsWI, 1st T20: जीत के बाद विराट ने की नवदीप सैनी की तारीफ, जानें क्या कुछ कहा

टीम के लिए पहला ओवर और जीत का आखिरी रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर

एक ही मैच में वाशिंटन पहले ओवर में विकेट लेने और टीम के लिए जीत के रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर हैं। इस कारनामे को अंदाज देने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर हैं। उनसे पहले 2015 में बांग्लादेश के मशरफे मुर्तजा यह कर चुके हैं। मुर्तजा ने जिंब्बावे के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया था। दोनों ने ही छक्के के साथ रन टीम को जीत दिलाई है।

Washington Sundar. Starts the match, first ball wicket. Finishes the game with a Six. #INDvWI pic.twitter.com/0ENRXi10N7 — Prabhu (@Cricprabhu) August 3, 2019

Wicket in the first over of the game & scoring the winning runs in the same T20I:



Mashrafe Mortaza vs ZIM, 2015

WASHINGTON SUNDAR vs WI, Today



Both the players finished the run-chase with a SIX. #WIvIND — Sampath Bandarupalli (@SampathStats) August 3, 2019

Washington Sundar is also the 1st Indian to have bowled the first over of a T20I and end up unbeaten in the chase. #WIvIND — Sampath Bandarupalli (@SampathStats) August 3, 2019

Since making his T20I debut in Dec 2017, Washington Sundar has taken eight wickets in the first six overs - the most by an Indian bowler in the timeline. #WIvIND — The CricViz Analyst (@cricvizanalyst) August 3, 2019

बता दें कि भारत ने विंडीज को 20 ओवर में नौ विकेट पर 95 रन पर रोका लेकिन उसे जीत हासिल करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ गया। भारत को चार विकेट से जीत मिली। भारत ने 17.2 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 98 रन बनाए। उपकप्तान रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 24, कप्तान विराट कोहली ने 19 और मनीष पांडे ने 19 रन बनाए। क्रुणाल पांड्या उपयोगी 12 रन बनकर आउट हुए। रवींद्र जडेजा ने नाबाद 10 रन बनाए।

खराब रही भारतीय बल्लेबाजी

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने शुरुआती लड़खड़ाहट दिखाई, लेकिन फिर कप्तान विराट कोहली और मनीष पांडे ने चौथे विकेट के लिए 32 रन की उपयोगी साझेदारी की। भारत फिर एक बार लड़खड़ाया और उसने पांच रन के अंतराल में पांडेय और विराट की विकेट गंवा दिए। इसके बाद दो लेफ्ट आर्म स्पिनरों पांड्या और जडेजा ने टिककर खेलते हुए छठे विकेट के लिए 19 रन की साझेदारी की और भारत को जीत की मंजिल के करीब पहुंचाया। लक्ष्य बड़ा नहीं था इसलिए भारतीय खेमा चिंता में नहीं पड़ा। जडेजा ने नाबाद 10 रन बनाए और भारत ने चार विकेट से मैच जीत लिया।

(एजेंसी इनपुट के साथ)