INDvsWI, 1st T20: नवदीप सैनी ने रचा इतिहास, डेब्यू मैच बना डाले इतने सारे रिकॉर्ड 

India vs West Indies 2019, 1st T20: तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की अगुआई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने पहले अंतरराष्ट्रीय टी-20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को चार विकेट से शिकस्त दी। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो सही साबित हुआ। इस मैच में नवदीप सैनी ने इतिहास रचते हुए रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कर लिया है।

बल्लेबाजी के लिए मुश्किल पिच पर विंडीज बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर सके। वेस्टइंडीज 20 ओवर में नौ विकेट पर सिर्फ 95 रन ही बना सकी। जवाब में भारतीय टीम ने 17.2 ओवर में छह विकेट पर 98 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। इस जीत से भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली।

नवदीप सैनी रहे सबसे घातक

भारतीय टीम ने इस मुकाबले में युवा गेंदबाजों पर दांव लगाया जो सही साबित हुआ। दिल्ली के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने पर्दापण मैच में अपनी सधी हुई गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और टीम की ओर से सर्वाधिक तीन विकेट चटकाए। सैनी ने चार ओवर में एक ओवर मेडन फेंका और सिर्फ 17 रन दिए।

आखिरी ओवर मेडन फेंककर नवदीप सैनी ने रचा इतिहास

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी-20 में आखिरी ओवर मेडन फेंक कर नवदीप सैनी ने इतिहास रच दिया है। नवदीप ऐसे पहले भारतीय गेंदबाज बन गए, जिन्होंने टी-20 मैच में अपना आखिरी ओवर मेडन फेंका हो। नवदीप से पहले भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय टी 20 क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज ने ऐसा नहीं किया था।

टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे गेंदबाज

टी-20 क्रि‍केट में पारी का आखिरी ओवर मेडन फेंकने वाले नवदीप सैनी पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। दुनिया में अब तक 3 गेंदबाज यह कारनामा कर चुके हैं। न्‍यूजीलैंड के जीतन पटेल, पाकिस्‍तान के मोहम्‍मद आमिर और सिंगापुर के जनक प्रकाश ने पारी का आखिरी ओवर मेडन फेंका है। जनक प्रकाश ने पिछले महीने कतर के खिलाफ आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप एशिया रीजन के फाइनल में यह कारनामा किया था।

टी-20 डेब्यू में पहले ओवर में 2 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज

नवदीप सैनी टी-20 क्रिकेट में अपने डेब्यू मैच के पहले ही ओवर में दो विकेट लेने वाले वह भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले प्रज्ञान ओझा ने 2009 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने डेब्यू मैच के पहले ही ओवर में दो विकेट झटके थे।

टी-20 डेब्यू में 'मैन ऑफ द मैच' चुने जाने वाले 7वें क्रिकेटर

हरियाणा के नवदीप सैनी भारत के लिए टी20 मैच खेलने वाले 80वें खिलाड़ी हैं। इतना ही नहीं अपने टी-20 पदार्पण मैच में 'मैन ऑफ द मैच' अवार्ड पाने वाले वो 7वें भारतीय खिलाड़ी भी हैं।

- दिनेश कार्तिक, 2006

- प्रज्ञान ओझा, 2009

- एस बद्रीनाथ, 2011

- अक्षर पटेल, 2015

- बरिंदर सरां, 2016

- नवदीप सैनी, 2019

Navdeep Saini restricts West Indies with a magical spell. Two wickets in two balls! Watch the brace again here, and don't miss out on such exciting encounters, watch the match LIVE only on #SonyLIV https://t.co/ZTafZYvSYW#ClashOfTheIcons #INDvWI #cricket #WeLIVtoEntertain pic.twitter.com/uPxRZfqE74