LIVE WI vs IND 1st T20: विंडीज को सम्मानजनक स्कोर तक ले जा रहे पोलार्ड

West Indies vs India, 1st T20I Live Cricket Score and Commentary from Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground,Lauderhill, Florida: भारत और विंडीज के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला फ्लोरिडा के सेंट्रज ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड लॉडरहिल में खेला जा रहा है। मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। नीचे पढ़ें मैच का लाइव अपेडट...

WI vs IND 1st T20 Match का LIVE SCORECARD देखने के लिए इस LINK पर CLICK करें

Follow The Live Updates of This Match Below:



09:02 PM: विंडीज ने 14वें ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट पर 65 रन बनाए हैं। कीरन पोलार्ड 27 और कार्लोस ब्रैथवेट 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इन दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 32 रनों की साझेदारी हुई है।

09:00 PM: विंडीज ने 13वें ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट गंवाकर 63 रन बनाए हैं। कीरन पोलर्ड 26 और कार्लोस ब्रैथवेट 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। क्रुणाल पांड्या के इस ओवर में कीरन पोलार्ड ने 1 छक्का मारा और कुल 9 रन जुटाए। भारत की ओर से अब तक सैनी, भुवी, सुंदर, जडेजा, खलील और क्रुणाल ने गेंदबाजी की है। इनमें से सैनी को 2 और भुवी, खलील तथा सुंदर को 1 1 विकेट मिला है।

08:55 PM: विंडीज ने 12वें ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट पर 54 रन बनाए हैं। रवींद्र जडेजा के इस ओवर में कीरन पोलार्ड ने 1 छक्का मारा जिसकी मदद से कुल 9 रन बने।

08:53 PM: विंडीज ने 11वें ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट पर 45 रन बनाए हैं। पोलार्ड और ब्रैथवेट विंडीज की पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। क्रुणाल पांड्या के इस ओवर में सिर्फ 1 रन बन सका।

08:49 PM: वेस्ट इंडीज ने 10वें ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट पर 44 रन बनाए हैं। पोलार्ड और ब्रैथवेट क्रीज पर हैं। रवींद्र जडेजा ने अपने इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए।

08:46 PM: वेस्ट इंडीज की टीम ने 9वें ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट गंवाकर सिर्फ 43 रन बनाए हैं। पोलार्ड 9 और ब्रैथवेट 3 रन बनाकर क्रीज पर हैं। क्रुणाल पांड्या ने अपने पहले ओवर में 6 रन दिए।

08:44 PM: आठवें ओवर की समाप्ति के बाद विंडीज का स्कोर 37 पर 5 है। पोलार्ड के साथ ब्रैथवेट बल्लेबाजी कर रहे हैं। खलील अहमद ने अपने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए।

08:38 PM: सातवें ओवर की समाप्ति के बाद विंडीज ने 5 विकेट पर 34 रन बनाए हैं। नवदीप सैनी ने अपने कोटे के दूसरे ओवर में सिर्फ 1 रन दिया। पोलार्ड और ब्रैथवेट बल्लेबाजी कर रहे हैं। विंडीज के आउट होने वाले 5 में से 3 बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल सके।

08:35 PM: छठे ओवर की समाप्ति पर वेस्ट इंडीज ने अपने 5 विकेट सिर्फ 33 के स्कोर पर गंवा दिए हैं। खलील अहमद ने रोवमैन पॉवेल को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर विंडीज के पांचवें विकेट का पतन किया। फिलहाल कीरन पोलार्ड और कप्तान कार्लोस ब्रैथवेट बल्लेबाजी कर रहे हैं।

08:25 PM: पांचवें ओवर की समाप्ति पर वेस्ट इंडीज की टीम ने अपने 4 विकेट सिर्फ 28 बनाकर गंवा दिए हैं। नवदीप सैनी ने अपने पहले ही ओवर में निकोलस पूरन और शिमरोन हेटमायर को आउट कर विंडीज को मुश्किल में डाल दिया। पूरन ने 20 रन बनाए, हेटमायर तो अपना खाता भी नहीं खोल सके। विंडीज के दोनों ओपनर्स कैम्पबेल और लुईस भी अपना खाता नहीं खोल सके।

08:20 PM: चौथे ओवर की समाप्ति के बाद विंडीज का स्कोर 2 विकेट पर 22 रन है। निकोलस पूरन 14 और कीरन पोलार्ड 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में सिर्फ 2 रन बने।

08:15 PM: तीसरे ओवर की समाप्ति पर विंडीज ने 2 विकेट गंवाकर 20 रन बना लिए हैं। इससे पहले भुवनेश्वर कुमारे ने विंडीज की पारी के दूसरे ओवर में इविन लुईस को क्लीन बोल्ड कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। लुईस अपना खाता नहीं खोल सके। अब पोलार्ड और पूरन बल्लेबाजी कर रहे हैं।

08:05 PM: पहले ओवर की समाप्ति के बाद विंडीज का स्कोर 1 विकेट पर 6 रन है। वाशिंगटन सुंदर ने विंडीज की पारी के पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर जॉन कैम्पबेल को आउट कर भारत को सफलता दिलाई। कैम्पबेल अपना खाता नहीं खोल सके। क्रुणाल पांड्या ने डीप मिड विकेट पर जॉन कैम्पबेल का शानदार कैच लपका।

08:00 PM: शिखर धवन ने अंगुली में लगी चोट से पूरी तरह उबरने के बाद इस मैच से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की है। गौरतलब है कि धवन को विश्व कप 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान अंगुली पर चोट लगी थी। उन्होंने उस मैच में शतक जमाया था।

इस मैच में दोनों देशों की प्लेइंग XI:

वेस्ट इंडीज: जॉन कैम्पबेल, इविन लुईस, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमायर, कीरन पोलार्ड, रोवमैन पॉवेल, कार्लोस ब्रैथवेट (कप्तान), सुनील नरेन, कीमो पॉल, शेल्डन कॉटरेल, ओशाने टॉमस।

भारत : शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली (कप्तान), मनीष पांडे, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), क्रुणाल पांड्या, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, वाशिंगटन सुंदर, नवदीप सैनी, के खलील अहमद।

07:37 PM: विंडीज के कप्तान कार्लोस ब्रैथवेट ने भी टॉस हारने के बाद कहा कि वह जीतते तो पहले गेंदबाजी का ही फैसला करते क्योंकि पिच कई दिनों से अंडर कवर था। इससे तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिल सकती है।

07:36 PM: भारत ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। विराट कोहली ने टॉस जीतने के बाद कहा कि विकेट कई दिनों से कवर के अंदर था इसलिए शुरुआती कुछ ओवर्स में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है।

सभी खेलों से जुड़े समाचार पढ़ें सबसे पहले Live Hindustan पर। अपने मोबाइल पर Live Hindustan पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारा न्यूज एप। और देश-दुनिया की हर खबर से रहें अपडेट।