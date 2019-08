India vs West Indies 1st ODI: विराट ने मैदान पर गेल को सिखाया डांस- video वायरल

India vs West Indies 1st ODI Virat Kohli: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में महज 13 ओवर का मैच हो सका और मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। मैच गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में गुरुवार (8 अगस्त) को खेला गया। बारिश के चलते पहले टॉस में देरी हुई, फिर टॉस के बाद मैच शुरू होने में देरी हुई, फिर बारिश के बाद मैच 34-34 ओवर का भी किया गया, लेकिन बारिश के चलते मैच को रद्द ही करना पड़ा। इस मैच के दौरान कप्तान विराट कोहली और दिग्गज कैरेबियाई क्रिकेटर क्रिस गेल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

