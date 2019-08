LIVE WI vs IND 1st ODI: गयाना में बारिश फिर से शुरू, कवर्स वापस लौटे

India vs West Indies Live Score 1st ODI in Providence Stadium, Guyana : वेस्ट इंडीज और भारत के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाना है। लेकिन गयाना में फिलहाल तेज बारिश हो रही है और पिच समेत आउटफील्ड को कवर किया गया है। टॉस में देर होना तय है।तीन मैचों की टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर भारत ने विंडीज दौरे की विजयी शुरुआत की है। टीम इंडिया की कोशिश इस विजयी क्रम को वनडे सीरीज में भी बरकरार रखने की होगी। नीचे पढ़ें इस मैच का लाइव अपडेट...

Follow The Live Updates of This Match

08:00 PM: गयाना से एक बुरी खबर है। बारिश एक बार फिर शुरू हो गई है और कवर्स मैदान पर वापस आ गए हैं। मैच में टॉस नहीं हो सका है। अगर बारिश रुकी रहती तो ओवर्स में कटौती नहीं की जाती। लेकिन अब दोबारा बारिश आने की वजह से ओवर्स में कटौती की जा सकती है।

07:22 PM: गयाना से खुशखबरी आ रही है। तेज धूप निकल गई है। आसमान पूरी तरह साफ है और सूरज चमक रहा है। ग्राउंड स्टाफ ने कवर्स हटा लिए हैं और सुपर सॉपर से मैदान में जमा पानी हटाया जा रहा है।

Looks all clear with the sun beating hard at the moment ⛅ ⛅ We will have an update soon #WIvIND pic.twitter.com/pvDplAm5jj — BCCI (@BCCI) August 8, 2019

🌴v 🇮🇳

The start of today's 1st ODI will be delayed due to rain.

UPDATES TO FOLLOW. #WIvIND #MenInMaroon #ItsOurGame pic.twitter.com/zwhLC65bG3 — Windies Cricket (@windiescricket) August 8, 2019

07:21 PM: क्रिकेट प्रेमियों के लिए गयाना से अच्छी खबर आ रही है। बारिश रुक गई और ग्राउंड स्टाफ ने मैदान सुखाने का काम शुरू कर दिया है। कुछ देर में टॉस होने की संभावना है।

Heavy showers at the moment here in Guyana. We are waiting for the skies to clear 🌧️🌧️ #WIvIND pic.twitter.com/FJ6NStFIXl

06:28 PM: गयाना में तेज बारिश हो रही है। मैच 7 बजे से शुरू होना है लेकिन टॉस में देरी की पूरी संभावना है। पिच सहित आउटफील्ड को पूरी तरीके से कवर किया गया है। बारिश रुकने के बाद अंपायर पिच और आउटफील्ड का निरीक्षण करेंगे तब टॉस की टाइमिंग का फैसला किया जाएगा।

सभी खेलों से जुड़े समाचार पढ़ें सबसे पहले Live Hindustan पर। अपने मोबाइल पर Live Hindustan पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारा न्यूज एप। और देश-दुनिया की हर खबर से रहें अपडेट।