India vs United States Live Telecast: जियो सिनेमा नहीं, यहां फ्री में देखें IND vs USA अंडर-19 वर्ल्ड कप लाइव मैच

India vs United States Live Telecast, U19 World Cup 2024: इंडिया वर्सेस अमेरिका अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का 23वां मुकाबला ब्लोमफोन्टेन के मैंगौंग ओवल में खेला जा रहा है। भारत की नजरें इस मुकाबले को भी अपने नाम कर जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी। अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने अभी तक दो मुकाबले खेले हैं, पहले मैच में उन्होंने बांग्लादेश को तो दूसरे मैच में आयरलैंड को धूल चटाई थी। इन दो जीत के साथ ही भारत अगले चरण यानी सुपर-6 में पहुंच गया है, ऐसे में अमेरिका के खिलाफ यह सिर्फ एक औपचारिक मुकाबला ही है। आइए IND U19 vs USA U19 मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

इंडिया वर्सेस अमेरिका अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का 23वां मैच कब खेला जाएगा?

India vs United States Under-19 World Cup 2024 का 23वां मैच आज यानी रविवार 28 जनवरी को खेला जाएगा।

IND vs USA U19 World Cup 2024 23वां मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस अमेरिका अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का 23वां मैच ब्लोमफोन्टेन के मैंगौंग ओवल में खेला जाना है।

India vs United States Under-19 World Cup 2024 का 23वां मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND vs USA U19 World Cup 2024 23वां मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधे घंटे पहले मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस अमेरिका अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का 23वां मैच टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

India vs United States Under-19 World Cup 2024 का 23वां मैच आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स पर देख सकते हैं। फैंस इन मैचों का लुत्फ स्टार स्पोर्ट्स 1 और स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट-2 पर उठा सकते हैं।

IND vs USA U19 World Cup 2024 23वें मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

इंडिया वर्सेस अमेरिका अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 का 23वें मैच का लुत्फ आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं।

इंडिया वर्सेस अमेरिका स्क्वॉड

भारत U19 टीम: आदर्श सिंह, अर्शिन कुलकर्णी, मुशीर खान, उदय सहारन (कप्तान), प्रियांशु मोलिया, सचिन धस, मुरुगन अभिषेक, अरवेल्ली अवनीश (विकेटकीपर), नमन तिवारी, राज लिम्बानी, सौम्य पांडे, आराध्या शुक्ला, इनेश महाजन, धनुष गौड़ा, रुद्र पटेल, प्रेम देवकर, मोहम्मद अमान, अंश गोसाईं

अमेरिका U19 टीम: प्रणव चेट्टीपलायम (विकेटकीपर), ऋषि रमेश (कप्तान), भाव्या मेहता, सिद्धार्थ कप्पा, उत्कर्ष श्रीवास्तव, अमोघ अरेपल्ली, पार्थ पटेल, खुश भलाला, आरिन नाडकर्णी, अतींद्र सुब्रमण्यन, आर्य गर्ग, मानव नायक, आर्यमन सूरी, अर्जुन महेश, आर्यन सतीश , आर्यन बत्रा, रेयान भगानी