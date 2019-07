INDvsSL: जडेजा को मिली प्लेइंगXI में एंट्री, फैन्स ने सुनाई संजय मांजरेकर को खरी-खोटी

ICC World Cup 2019, India vs Sri Lanka: श्रीलंका के कप्तान ने दिमुथ करुणारत्नने लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर शनिवार को भारत के साथ जारी आईसीसी विश्व कप (ICC World Cup 2019) के मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने इस मैच में युजवेंद्र चहल की जगह कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी की जगह रवींद्र जडेजा को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है। श्रीलंका ने अपनी टीम में एक बदलाव किया है। टीम ने जैफरी वेंडरसे की जगह थिसारा परेरा को मौका दिया है।

दोनों टीमें अपना अंतिम लीग मैच खेल रही हैं। भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है जबकि श्रीलंका की टीम विश्व कप से बाहर हो चुकी है। रवींद्र जडेजा को श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में एंट्री मिलने के साथ फैन्स सोशल मीडिया पर संजय मांजरेकर को ट्रोल कर रहे हैं।

बता दें कि कुछ दिन पहले कहा था, ''मुझे वह खिलाड़ी पसंद नहीं आते जो किश्तों में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आजकल रवींद्र जडेजा वनडे में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, टेस्ट मैचों में वह पूरी तरह से गेंदबाज हैं। मैं 50 ओवर क्रिकेट के लिए प्लेइंग इलेवन में या तो बल्लेबाज या किसी स्पिनर को शामिल करना चाहूंगा।''

मांजरेकर के इस बयान के बाद रवींद्र जडेजा ने एक ट्वीट किया था। जडेजा ने ट्वीट करते हुए लिखा था- 'आपने जितने मैच खेले हैं, उससे दोगुने मैंने खेले हैं और अब भी खेल रहा हूं। लोगों का सम्मान करना सीखिए जिन्होंने कुछ हासिल किया है। आपकी बकवास में बारे में बहुत कुछ सुना है।'

अब प्लेइंग इलेवन में रवींद्र जडेजा को एंट्री मिलने के बाद फैन्स सोशल मीडिया पर संजय मांजरेकर को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं।

@imjadeja will be MOM & @sanjaymanjrekar will be the presenter. What a moment it will be 😝

Fabulous playing 11 and it is good decision to take jadeja in playing 11 as he is all rounder and one of the best feilder..... So all the best.... To #meninblue #bluearmy. @msdhoni @imVkohli @ImRo45 @DineshKarthik @hardikpandya7 @itsBhushanKumar @imkuldeep18 and all the best. 👍