India vs Sri Lanka Live Telecast: भारत को क्या आज मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? जानें कब कहां और कैसे देखें इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच लाइव

India vs Sri Lanka Live Telecast World Cup 2023: इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मुकाबला आज यानी 2 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा, वहीं टॉस के लिए दोनों कप्तान, रोहित शर्मा और कुसल मेंडिस, आधा घंटा पहले यानी डेढ़ बजे मैदान पर उतरेंगे। वर्ल्ड कप 2023 में विजय रथ पर सवार भारतीय टीम की नजरें लगातार 7वां मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल का टिकट कटाने पर होगी, वहीं श्रीलंका के लिए सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए आज का मुकाबला काफी अहम रहने वाला है। ऐसे में इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच में फैंस को भरपूर रोमांच देखने को मिल सकता है। आइए इस मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मैच कब खेला जाएगा?

India vs Sri Lanka वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मैच आज यानी 2 नवंबर गुरुवार को खेला जाएगा।

IND vs SL वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है।

India vs Sri Lanka वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND vs SL वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मैच भारतीय समयानुसार 2 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान, रोहित शर्मा और कुसल मेंडिस, आधे घंटे पहले मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मैच टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

India vs Sri Lanka वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मैच आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स के साथ डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं।

IND vs SL वर्ल्ड कप 2023 के 33वें मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

इंडिया वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड कप 2023 के 33वें मैच का लुत्फ आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। वहीं इस मुकाबले से जुड़ी हर खबर को आप लाइव हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स पेज पर भी पढ़ सकते हैं।