IND vs SL ICC World Cup 2019: आईसीसी ने शेयर किया धौनी का ऐसा वीडियो, देखकर नहीं रुकेंगे आंसू

IND vs SL ICC World Cup 2019 India vs Sri Lanka MS Dhoni: टीम इंडिया के कप्तान रह चुके और मौजूदा समय में सबसे लोकप्रिय क्रिकेटरों में शुमार धौनी अपना आखिरी विश्व कप खेल रहे हैं। धौनी भारत के लिए चौथा विश्व कप खेल रहे हैं, जिसमें से दो बार वो टीम के कप्तान रह चुके हैं और एक बार टीम को वर्ल्ड चैंपियन भी बनवा चुके हैं। आईसीसी ने धौनी पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसे देखकर आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे।

इस वीडियो में धौनी के बारे में इंग्लैंड के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर, ऑलराउंडर बेन स्टोक्स और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने अपनी बातें रखी हैं। विराट ने बताया कि क्यों धौनी टीम इंडिया और उनके लिए बहुत खास हैं और क्यों दोनों की बल्लेबाजी में साझेदारी सफल रही है। विराट ने इस वीडियो में कहा कि जब वो टीम में आए थे, तो धौनी कप्तान थे और धौनी ने हमेशा उनको सपोर्ट किया क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये क्रिकेटर टीम के लिए कुछ भी कर सकता है।

🔹 A name that changed the face of Indian cricket

🔹 A name inspiring millions across the globe

🔹 A name with an undeniable legacy



MS Dhoni – not just a name! #CWC19 | #TeamIndia pic.twitter.com/cDbBk5ZHkN