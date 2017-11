विराट रिकॉर्ड: कोहली ने जड़ा करियर का 19वां शतक, दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर को छोड़ा पीछे

नागपुर में भारत-श्रीलंका के बीच खेले जा रहे तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मैच भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इतिहास रच दिया है। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में भी नाबाद 104 शतक जड़ने वाले कोहली ने इस मैच में 130 गेंदों पर सैकड़ा जड़ा। यह उनके करियर का 19वां शतक है जबकि श्रीलंका के खिलाफ चौथा। इस पारी के साथ ही उन्होंने भारत के दिग्गज सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर को पीछे छोड़ दिया। कोहली ने टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में पूर्व कप्तान गावस्कर से आगे निकल गए। बतौर कप्तान यह कोहली का 12वां शतक है।

The runs have been flowing for the Indian Skipper as he scores his 19th Test ton. Second 💯 in the series so far. #INDvSL @imVkohli pic.twitter.com/oOUhMAhyCJ