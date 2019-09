INDvsSA Women Cricket:  तीसरा टी-20 भी चढ़ा बारिश की भेंट

India vs South Africa, Women Cricket, 3rd T20 at Surat: भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच रविवार (29 सितंबर) को यहां होने वाला तीसरा टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द हो गया। पांच मैचों की सीरीज में यह लगातार दूसरा मैच है, जिसमें बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। मैच शाम सात बजे शुरू होना था लेकिन बारिश के कारण मैदान काफी गीला होने के कारण अंपायरों ने लगभग सात बजकर 30 मिनट पर मैच रद्द करने का फैसला किया।

भारत ने पहले टी-20 में यहीं दक्षिण अफ्रीका को 11 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है। सीरीज का चौथा मैच इसी मैदान पर एक अक्टूबर को खेला जाएगा। पांच मैचों की टी-20 सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज के मुकाबले वड़ोदरा में होंगे।

Not the kind of news we would have wanted to hear. But the 3rd T20I between India & SA has been called off. We will see you next time for the 4th T20I #TeamIndia pic.twitter.com/5T7ZXuzKCu