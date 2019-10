INDvsSA: विराट कोहली ने की ऋद्धिमान साहा की तारीफ, जानें क्या कहा

India vs South Africa, 2nd Test at Pune: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत में विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा की भी अहम रोल रहा। साहा ने दूसरी पारी में अहम मौकों पर शानदार कैच लपके, जिसके दम पर भारत 2010 के बाद दक्षिण अफ्रीका पर बड़ी जीत हासिल कर पाया। यह दूसरा मौका है जब भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पारी से हराया है। भारत ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका को फरवरी 2010 में कोलकाता में पारी और 57 रन से हराया था। इस बड़ी जीत के बाद कप्तान विराट कोहली ने साहा की जमकर तारीफ की।

विराट कोहली ने ऋद्धिमान साहा के बारे में कहा, ''वह विशाखापट्टनम में वापसी करने पर वह थोड़ा नर्वस थे, लेकिन इस मैच में उसने शानदार विकेटकीपिंग की। अश्विन ने भी शानदार वापसी की।'' उन्होंने कहा, “ऋद्धिमान साहा ने विकेट के पीछे शानदार काम किया जैसे वह हमेशा करते हैं। पहला टेस्ट में हालांकि साहा थोड़ा परेशान लग रहे थे, लेकिन पुणे में उनका परफॉर्मेंस शानदार था।''

दूसरे टेस्ट मैच में ऋद्धिमान साहा ने बेहतरीन विकेटकीपिंग की। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में तीसरे दिन उन्होंने थेनिस डि ब्रूएन का पहली स्लिप में बेहतरीन कैच लिया जबकि चौथे दिन साहा ने उमेश की गेंदों पर लेग साइड में दो शानदार कैच लेकर डि ब्रूएन और वर्नेन फिलैंडर को आउट किया।

Watch the full video of the catch here - https://t.co/kTqlAuzzAW#INDvSA https://t.co/Of6TlgQeWA