VIDEO: धौनी के सवाल पर विराट कोहली ने दिया ऐसा मजेदार जवाब

India vs South Africa: भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा कहा कि हर कोई हंसने लगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिपोर्ट्स ने महेंद्र सिंह दौनी को लेकर सवाल किया। जिसका जवाब कप्तान ने मजाकिया अंदाज में दिया। भारत ने रांची टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को हराकर टेस्ट सीरीज पर अपना कब्जा जमाकर इतिहास रच दिया है। मैच के बाद विराट कोहली ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की।

आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेस के दौरान विराट कोहली को कई तरह के सवालों को जवाब देना पड़ता है। ऐसे में विराट की कोशिश होती है कि शांत रहकर सवालों का जवाब दें। मैच के बाद जब पत्रकारों ने विराट कोहली से महेंद्र सिंह धौनी के भविष्य को लेकर सवाल पूछे तो विराट ने ऐसा जवाब दिया कि सभी लोग हंसने लगे।

दरअसल, महेंद्र सिंह धौनी यहां भारतीय टीम के सदस्यों से मिलने आए थे। विराट कोहली ने पत्रकारों को मजाकिया लहजे में कहा कि वे ड्रेसिंग रूम में आए हैं और आप जाकर पूर्व भारतीय कप्तान को 'हेलो' बोलें।

Reporter: When in Ranchi, a visit to the local boy's crib beckons? 🤔🤔

Virat: Be our guest 😉😁 #TeamIndia #INDvSA pic.twitter.com/HLdDYX3Pxn