INDvsSA: 10 गेंद, 5 छक्के, 31 रन के साथ उमेश यादव के नाम दर्ज हुए ये रिकॉर्ड

India vs South Africa, 3rd Test at Ranchi Day-2: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच रांची में खेला जा रहा है। इस मैच में प्लेइंग इलेवन में उमेश यादव को शामिल किया गया। मैच के दूसरे दिन इस भारतीय गेंदबाज ने बता दिया कि उन्हें प्लेइंग इलेवन में चुनकर कोई गलती नहीं की गई है। मैच के दूसरे दिन उमेश यादव ने पहले अपने बल्ले से शानदार खेल दिखाया और इसके बाद एक विकेट भी हासिल किया। उमेश यादव ने अपनी शानदार बल्लेबाजी दिखाते हुए कुछ खास रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिए हैं।

उमेश यादव ने दूसरे दिन 10 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने ताबड़तोड़ 5 छक्के जड़े। उमेश यादव रवींद्र जडेजा के आउट होने के बाद क्रीज पर आए और उन्होंने पहली दो गेंदों पर छक्के लगाकर अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत की। उमेश यादव ने जॉर्ज लिंडे को अपना निशाना बनाया। इसके बाद डेब्यू कर रहे जॉर्ड लिंडे के दूसरे ओवर में यादव ने तीन छक्के जड़े।

उमेश यादव 10 गेंदों में 31रन बनाकर आउट हुए। टेस्ट क्रिकेट में यह उनका अधिकतम स्कोर है। इस शानदार प्रदर्शन से उमेश यादव बल्ले से कई रिकॉर्ड तोड़े। वह तेज 30 या उससे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने स्टीफन फ्लेमिंग के रिकॉर्ड को तोड़ा। फ्लेमिंग ने 1998 में 11 गेंदों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 31 रन बनाए थे। अब्दुर रज्जाक ने जिंबाब्वे के खिलाफ 2011 में 17 गेंदों में 43 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के डब्ल्यूपी हॉल ने 15 गेंदों में 35 रन की पारी खेली थी।

And Umesh Yadav finishes with the fastest 30+ score in Test history (where balls recorded) https://t.co/9I6vsWtgKK #INDvSA pic.twitter.com/LTjX50SE3v — Andrew McGlashan (@andymcg_cricket) October 20, 2019

बल्लेबाजी के दौरान उमेश यादव का स्ट्राइक 310.00 रहा। यह 10 या उससे अधिक गेंदें खेलने के बाद टेस्ट इतिहास में सबसे अधिक स्ट्राइक रेट है। इसके साथ ही उमेश यादव टेस्ट इतिहास के ऐसे पहले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने एक पारी में बिना कोई चौका जड़े 5 छक्के जड़े हैं।

इसके साथ ही उमेश यादव सचिन तेंदुलकर के साथ एक खास इलीट क्लब में भी शामिल हो गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करते हुए पहली दो गेंदों पर लगातार दो छक्के जडऩे के मामले में उमेश ने सचिन की बराबरी कर ली है। यह रिकॉर्ड सबसे पहले फॉफी विलियम्स के नाम दर्ज था।

फॉफी विलियम्स vs इंग्लैंड, 1948

सचिन तेंदुलकर vs ऑस्ट्रेलिया, 2013

उमेश यादव vs दक्षिण अफ्रीका, 2019

उमेश यादव की शानदार पारी को सोशल मीडिया पर भी जमकर प्रतिक्रयाएं मिलीं। फैन्स ने उमेश की इस पारी पर कई मजेदार मीम्स भी बनाए हैं।

#UmeshYadav hits 5 sixes, scores 31 runs off 10 balls - pic.twitter.com/isXLh7XUBp — The Funny Cricketer (@thefunnycric) October 20, 2019

#UmeshYadav becomes the first Batsman to smash five sixes in an innings without smashing a four in Test cricket history👍☺️#Mazzaaagaya

Full on entertainment! pic.twitter.com/j2OT7lL1cr — Gauraav Sainii (@GauraavSainii) October 20, 2019

Umesh Yadav 14 Sixes in 48 Innings



Pujara 14 Sixes in 122 Innings



Kohli 22 Sixes in 139 Innings



Legend #UmeshYadav For Reason 🔥🔥#INDvSA — ADARSH (@AdarshdvN_) October 20, 2019

#umeshyadav scored 31 off 10 ball

Meanwhile virat~ rcb ka opener milgaya pic.twitter.com/Qz4SX6A2hl — kashish joshi (@aap_ka_kashish) October 20, 2019

5 sixes and no four in the innings. That's a first in Test history. #UmeshYadav — Mazher Arshad (@MazherArshad) October 20, 2019

उमेश यादव की तेजतर्रार की बदौलत भारत का स्कोर 500 के करीब पहुंचा। भारत ने अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 497 रन पर समाप्त घोषित की। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में पहला दोहरा शतक (212 रन ) जमाया। वहीं, 2016 के बाद अजिंक्य रहाणे ने घरेलू सरजमीं पर पहला शतक (115 रन) जडा़। रहाणे का घरेलू सरजमीं पर तीन साल में यह पहला शतक है।