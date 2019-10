INDvSA, 3rd test: रांची में कोहली-रोहित के बगैर टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस, कुलदीप ने आजमाए बैटिंग में हाथ

कप्तान विराट कोहली और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट से पहले वैकल्पिक अभ्यास सत्र में भाग नहीं लिया लेकिन स्पिनर कुलदीप यादव अपने बल्लेबाजी कौशल को निखारते नजर आये। पहले दो टेस्ट से बाहर रहे कुलदीप ने अभ्यास सत्र का पूरा इस्तेमाल किया। इस सत्र में अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, मयंक अग्रवाल और ईशांत शर्मा ने भी भाग लिया।

इससे पहले मुख्य कोच रवि शास्त्री और गेंदबाजी कोच भरत अरूण ने पिच का मुआयना किया। पिच सूखी होने से स्पिनरों को मदद मिलने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने कहा, ''मुझे लगता है कि विकेट स्पिन लेगा। पिच सूखी दिख रही है लिहाजा रिवर्स स्विंग भी ले सकती है। स्पिन की भूमिका काफी अहम होगी।

