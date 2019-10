INDvSA: तीसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया ने की जमकर प्रैक्टिस, विराट ने कही ये बात

टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच कल शनिवार से शुरू होना है। भारत इस सीरीज में 2-0 से आगे है और निश्चित तौर पर वह प्रोटियाज टीम का व्हाइटवॉश करना चाहेगा। इस पूरी सीरीज में भारतीय टीम हर मायने में चैम्पियन टीम की तरह उभरी है। भारत ने पहले दो टेस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हर विभाग में अपना दबदबा बनाया।

उसने विशाखापत्तनम में 203 रन से जीत दर्ज की और फिर पुणे टेस्ट को पारी और 137 रन से जीतकर फ्रीडम ट्राफी फिर से हासिल की। विश्व चैंपियनशिप में भारत के अभी चार मैचों में 200 अंक हैं और उसने अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी न्यूजीलैंड और श्रीलंका पर 140 अंकों की बड़ी बढ़त बना रखी है। कोहली पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अंतिम टेस्ट मैच में भी काफी कुछ दांव पर लगा है और उनकी टीम किसी भी तरह से ढिलायी नहीं बरतेगी।

इसी कड़ी में तीसरे टेस्ट से पहले विराट कोहली की सेना ने जमकर अभ्यास किया। कप्तान विराट कोहली ने प्रैक्टिस सेशन की कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि, 'आज के प्रैक्टिस सेशन में पॉजिटिव स्पिरिट देखने को मिली। हम कल से शुरू होने वाले मैच के लिए पूरी तरह तैयार है।' प्रैक्टिस करते हुए विराट कोहली के साथ चेतेश्वर पुजारा, मयंक अग्रवाल नजर आ रहे हैं।

Positive spirits in today's training session. All set for tomorrow! 💪🏼 pic.twitter.com/BieZYpeiIo