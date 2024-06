इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में किसका पलड़ा भारी, कौन मारेगा खिताबी मुकाबले में बाजी?

ऐप पर पढ़ें

India vs South Africa T20 World Cup final who will win- इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला आज यानी 29 जून को बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में खेला जाना है। IND vs SA मैच में कौन बाजी मारेगा इस पर हर किसी की निगाहें टिकी है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया खिताबी मुकाबले को जीतकर 2007 के बाद पहला टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतना चाहेगी, वहीं 2013 के बाद यह उनकी पहली आईसीसी ट्रॉफी होगी। भारत ने पिछले 12 महीनों में शानदार खेल दिखाते हुए तीन बार आईसीसी इवेंट्स के फाइनल में जगह बनाई है, मगर दो बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। आज तीसरी बारी टीम अपने इस सूखे को खत्म करना चाहेगी।

वहीं पहली बार किसी वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीकी टीम की नजरें पहले खिताब पर होगी। साउथ अफ्रीका ने अपने इंटरनेशनल करियर में एकमात्र आईसीसी इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में 1998 में जीता था। अफ्रीकी टीम 1992 से वनडे और 2007 से टी20 वर्ल्ड कप खेल रही है, मगर वह हर बार सेमीफाइनल में चूक जाती थी, जिस वजह से उनके सिर चोकर्स का टैग भी लगा हुआ है। आज उनके पास इसे भी हटाने का मौका होगा।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हेड टू हेड

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 वर्ल्ड कप के हेड टू हेड की बात करें तो, दोनों टीमों का कुल 6 बार इस इवेंट में आमना सामना हो चुका है जिसमें भारत ने 4 मुकाबले जीतकर बढ़त बनाई हुई है, वहीं अफ्रीकी टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत को सिर्फ दो ही बार हराया है।

वहीं टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो वहां भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। भारत ने 26 में से 14 बार साउथ अफ्रीकी टीम को टी20 मुकाबलों में धूल चटाई है, वहीं साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 11 मैच जीते हैं।

ऐसे में आज के मुकाबले में भी भारतीय टीम साउथ अफ्रीका पर भारी पड़ती नजर आ रही है।