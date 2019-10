INDvSA 1st Test: रोहित की सेंचुरी पर विराट ने किया ऐसा, सोशल मीडिया पर छा गए दोनों

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन बारिश के चलते समय से पहले ही स्टंप्स हो गया। पहले दिन बारिश के चलते 59.1 ओवर का ही मैच हो सका। इस दौरान भारत के लिए टेस्ट में पहली बार सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे रोहित शर्मा 115 रन बनाकर नॉटआउट लौटे। भारत ने बिना विकेट गंवाए 202 रन बना लिए हैं और मयंक अग्रवाल 84 रन बनाकर खेल रहे हैं। रोहित की सेंचुरी पर विराट कोहली की चेहरे पर जो खुशी नजर आई, उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग काफी कमेंट्स कर रहे हैं।

रोहित शर्मा ने लंच ब्रेक से पहले हाफसेंचुरी जड़ डाली, उस दौरान भी कप्तान विराट कोहली को ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर ताली बजाते हुए देखा गया, लेकिन रोहित की सेंचुरी के बाद उनके चेहरे की खुशी ने एक बात साफ कर दी कि इन दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। रोहित की सेंचुरी पर विराट का रिऐक्शन देखकर फैन्स भी काफी खुश हैं और इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी कमेंट्स किए जा रहे हैं।

रोहित की सेंचुरी पर विराट का ऐसा था रिऐक्शन-

विराट कोहली ने पहले टेस्ट से एक दिन पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित को लेकर कहा था कि रोहित के साथ-साथ टीम के सभी साथी उन्हें इस नई भूमिका में देखने के लिए एक्साइटेड हैं। रोहित ने अपनी इस पारी के दौरान 174 गेंदों का सामना किया और 12 चौके और पांच छक्के जड़े। इस दौरान रोहित शर्मा ने कई बड़े रिकॉर्ड्स भी तोड़ डाले। रोहित और विराट को लेकर कुछ ऐसे कमेंट्स हो रहे हैं वायरल-



Virat Kohli applauding Rohit Sharma after scoring his first century as an test opener..



But his fans are saying It's a flat track.. he will not play outside subcontinent..etc..



But Rohit played brilliantly. He was looking confident throughout the innings.#INDvSA #RohitSharma pic.twitter.com/RUTcr7x6kQ — Rohit Sharma FC (@Ro45FC) October 2, 2019

2 min silence for rohit fans who thinks *Virat Kohli is insecure of Rohit Sharma*

Virat Kohli is the most selfless and secure guy!

Look at him cheering rohit so happily.😍 He knows how to appreciate others.😌

Not everyone can be Kohli 😌❤️ pic.twitter.com/KSgyXa2cHG — ɖrιѕн🖤 (@starlightion_) October 2, 2019

Celebrating other's success as his own 🙌 @imVkohli ❤️

Also, congratulations @ImRo45 for your 1st test hundred as opener 🙌 pic.twitter.com/o5KXGRQra8 — Muskan (@vk_fangirl) October 2, 2019