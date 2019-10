जब बारिश पर गुस्से में चिल्लाए रोहित शर्मा- 'अभी नहीं', देखें VIDEO

India vs South Africa, 3rd Test at Ranchi Day 1: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में रोहित शर्मा ने अपना तीसरा टेस्ट शतक जड़ा। टॉस जीत कर भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। एक समय भारत का स्कोर 3 विकेट पर 39 रन हो गया था, लेकिन रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने टीम का स्कोर धीरे-धीरे बढ़ाया। बाद में दोनों खिलाड़ियों ने खतरनाक खेल दिखाया। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में रोहित का तीसरा शतक रहा। जब रोहित अपने शतक से कुछ कदम पीछे थे, उस वक्त अचानक बारिश होने लगी। ऐसे में रोहित ने जो रिएक्शन दिया वह सोशल मीडिया में वायरल हो गया है।

पारी के 45वें ओवर में रोहित शर्मा 95 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी बूंदाबांदी होने लगी। अजिंक्य रहाणे ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोहित को दी। इतने में बारिश तेज होने लगी थी। इस पर रोहित शर्मा नाखुश नजर आए। वह बारिश पर ही चिल्लाते हुए कह रहे, नाट नाउ...नाट नाऊ...यह साफ था कि वह अपने शतक के लिए अधिक इंतजार नहीं करना चाहते थे।

इसके बाद रोहित शर्मा डेन पीट की पहली ही गेंद को छक्के लिए उड़ाकर अपना शतक पूरा किया। रोहित का बारिश पर चिल्लाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Rohit Sharma the ball before his ton. Shouting 'Not now' as the rain begun to fall. Next ball - Six to bring up his 100 pic.twitter.com/firwEnZIPy