INDvsSA: छक्के के साथ टेस्ट शतक पूरा कर रोहित ने की गंभीर की बराबरी

India vs South Africa 3rd Test at Ranchi Day- 1: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने शतक जड़ा। रोहित का सीरीज में यह तीसरा शतक है। उन्होंने अपना यह शतक छक्के के साथ पूरा किया। इसी के साथ वह एक इलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं। छक्के के साथ टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम भी जुड़ गया है। इसी के साथ उन्होंने गौतम गंभीर की बराबरी भी कर ली है।

टेस्ट क्रिकेट में छक्के के साथ शतक पूरा करने वाले भारतीय खिलाड़ियो में पहला नाम सचिन तेंदुलकर का है। उन्होंने 6 बार इस कारनामे को अंजाम दिया है। वहीं, गौतम गंभीर दो बार ऐसा कर चुके हैं। रोहित शर्मा ने रांची में डेन पीट की गेंद पर छक्का मार अपना शतक पूरा किया। यह दूसरा मौका है, जब रोहित ने छक्के के साथ अपना टेस्ट शतक पूरा किया है।

छक्के के साथ सबसे ज्यादा बार टेस्ट सेंचुरी जड़ने वाले भारतीय

6 - सचिन तेंदुलकर

2 - गौतम गंभीर/रोहित शर्मा

