INDvsSA: साहा का बायां अंगूठा चोटिल, पंत ने की विकेटकीपिंग तो फैन्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

India vs South Africa, 3rd Test at Ranchi Day- 3: भारत की पहली पसंद के टेस्ट विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी के दौरान चोटिल हो गए, जिसके कारण तीसरे दिन के अंतिम घंटे में ऋषभ पंत को विकेटकीपर की जिम्मेदारी निभानी पड़ी। पुणे में दूसरे टेस्ट में अपनी बेहतरीन विकेटकीपिंग से सभी का ध्यान खींचने वाले साहा के बायें हाथ के अंगूठे में चोट लगी है। वह पारी के 27वें ओवर में ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर चोटिल हो गए थे।

बंगाल के इस विकेटकीपर का चोटों से पुराना नाता रहा है। कंधे की चोट और फिर आपरेशन के कारण वह 20 महीने तक राष्ट्रीय टीम से बाहर रहे थे। जॉर्ज लिंडे ने अश्विन की गेंद को कट करने की कोशिश की लेकिन वह चूक गए और साहा के बाए अंगूठे में जाकर लगी। इस वजह से साहा को फिजियो नितिन पटेल के साथ पवेलियन लौटना पड़ा।

तीसरे दिन के बाकी बचे खेल में पंत ने विकेटकीपिंग की। वह 2017 के आखिर में आईसीसी नियम प्रभाव में आने के बाद स्थानापन्न विकेटकीपर के तौर उतरने वाले दूसरे विकेटकीपर हैं। बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से इस खबर को शेयर किया, जिसके बाद फैन्स ने अलग-अलग तरह के रिएक्शन दिए हैं। कुछ फैन्स ने साहा की चोट पर सहानुभूति जताई तो वहीं कुछ फैन्स ने ऋषभ पंत को भाग्यशाली करार दिया।

UPDATE - Wriddhiman Saha has been replaced by Rishabh Pant who has taken a blow right on the end of the gloves.#INDvSA — BCCI (@BCCI) October 21, 2019

Saha is always unlucky ,lets see bad keeping — Mashook Ahmad Khan (@MashookAhmadKh1) October 21, 2019

Sad news — SAMADARSHI PHUSTI (@SAMADARSHIPHUS1) October 21, 2019

Is Risabh ka kismaat bahat accha hai. Kai na kai se chance mil jata hai isko. — Snehashish (@Snehashish_sg) October 21, 2019

Unlucky saha 😢 — saurabh singh🇮🇳 (@saurabh_singh27) October 21, 2019

Now we want his comentrary from behind the stumps... #INDvsSA #INDvSA — Smoking specialist💥🏏 (@ghoshsubratas) October 21, 2019

भारत के पहले स्थानापन्न विकेटकीपर दिनश कार्तिक थे, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जनवरी 2018 में जोहानिसबर्ग में अंतिम टेस्ट मैच में पार्थिव पटेल की जगह विकेटकीपिंग की थी।

(एजेंसी इनपुट के साथ)