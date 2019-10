INDvsSA: डीन एल्गर के हेलमेट पर लगा उमेश का बाउंसर, पिच पर ही बैठ गए

India vs South Africa, 3rd Test at Ranchi Day- 3: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच रांची में खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन सोमवार (21 अक्टूबर) को भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 162 रनों पर ढेर कर फॉलोऑन दिया। इसके बाद दूसरे सत्र का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में उसके चार विकेट महज 26 रनों पर ही चटका दिए थे। मैच के दौरान उमेश याद का एक बाउंसर डीन एल्गर के हेलमेट में ऐसा लगा कि वह पिच पर ही बैठ गए।

दरअसल, 9.3 ओवर में उमेश यादव की गेंद डीन एल्गर के हेलमेट पर बहुत तेजी से लगी। गेंद एल्गर के कान के पास लगी, जिसकी वजह से वह पिच पर ही बैठ गए। विराट कोहली और टीम इंडिया के खिलाड़ी एल्गर के पास पहुंचे। फिजियो भी डीन एल्गर को देखने के लिए मैदान पर आए। एल्गर की चोट की वजह से वक्त से पहले टी-ब्रेक का ऐलान कर दिया गया। जो गेंद एल्गर को लगी उसकी स्पीड 145 किलोमीटर प्रतिघंटा थी।

टी-ब्रेक के बाद जब खेल शुरू हुआ तो एल्गर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर नहीं आए। उनकी जगह जॉर्ज लिंडे बल्लेबाजी करने के लिए हेनरिक क्लासेन के साथ मैदान पर उतरे। एल्गर को जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है। दक्षिण अफ्रीकी टीम की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि डीन एल्गर की जांच चल रही है। जल्दी ही एल्गर के बारे में अपडेट दिया जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, थ्युनिस डिब्रून डीन एल्गर की जगह लेंगे। मैच में अब डीन एल्गर नहीं खेलेंगे।

After Dean Elgar retired hurt due to Indian Pacers bouncer.

South African can use new rule substitute due to concussion..but is there any batsman left in #proteafire to have guts to face gr8 indian 🔥 fire of bowlers????#INDvsSA pic.twitter.com/T394ksU7Hv