रोहित शर्मा के फैन हुए दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान, कही ये बात

India vs South Africa 3rd Test at Ranchi: अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक लगाने के बाद भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की अब हर जगह तारीफें हो रही है। रोहित टेस्ट और वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन रविवार को 255 गेंदों पर 212 रन की दोहरी शतकीय पारी खेली। उन्होंने इस दौरान 28 चौके और चार छक्के लगाए।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने रोहित की तारीफ करते हुए कहा है कि उनका अनुशासन ही उन्हें महान बल्लेबाज बनाता हैं। स्टार स्पोर्ट्स पर कमेंट्री कर रहे स्मिथ ने कहा, “रोहित ने अपने प्रदर्शन से काफी प्रेरित किया है और इस खेल के प्रति उनका अनुशासन और रणनीति, उन्हें सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाजों में से एक बनाता है।”

उन्होंने कहा, “इसके अलावा पुरानी गेंद से दक्षिण अफ्रीका की कमजोरी भी सामने आई है। स्पिन विभाग ने रोहित को खुलकर खेलने की आजादी दी, जिसके चलते वह सीरीज में अब तक शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं।”

सिर्फ ग्रीम स्मिथ ही नहीं, सोशल मीडिया पर कई दिगग्जों ने रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की है।

Wonderful partnership between Rohit Sharma and Ajinkya Rahane!

Good composure and positive cricket by both of them has helped India recover and take full control of this Test.#INDvSA pic.twitter.com/42hfUOCywa — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 20, 2019

Been so much fun watching this career defining double century from Rohit Sharma. Hopefully more on the way — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) October 20, 2019

100 in T20I’s, 200 in ODI’s and now 200* In Test Cricket. What a player he is. Hats off @ImRo45 👏 — Sandeep Lamichhane (@IamSandeep25) October 20, 2019

💥 200 FOR ROHIT SHARMA 💥



He's recorded three double centuries in ODI cricket, and now he has one in Tests too 👀



What a knock this has been from the India opener!



Follow #INDvSA LIVE 👉 https://t.co/AEYe6hGC3o pic.twitter.com/6lz80LHK4C — ICC (@ICC) October 20, 2019

The perfect Sunday is watching 2 classy batsman score big. Congratulations @ajinkyarahane88 on your 1st century as a father, keep them coming.. & @ImRo45 your birthday gift to @virendersehwag - 100 & 200 with a six, was just such a treat! #INDvSA #AjinkyaRahane #RohitSharma — Saiyami Kher (@SaiyamiKher) October 20, 2019

The first man to congratulate me on my First runs in test cricket against South Africa in 2010 , because he was the non-striker , wouldn’t forget that moment ...

Happy Birthday Viru Pa.. virendersehwag

Stay… https://t.co/wkCSciG3EK — subramani badrinath (@s_badrinath) October 20, 2019

Khubsurat dohra shataq #RohitSharma tehre shataq ki ummed???? #INDvSA — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 20, 2019