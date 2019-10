VIDEO: रोहित शर्मा बोले- उम्मीद है अब मेरे बारे में अच्छी चीजें लिखोगे

India vs South Africa, 3rd Test at Ranchi Day- 2: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच रांची में खेला जा रहा है। रांची टेस्ट के दूसरे दिन भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जड़ा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें रोहित ने अपने दोहरे शतक, रिकॉर्ड, ओपनिंग और अजिंक्य रहाणे के साथ पार्टनरशिप को लेकर कई बातें शेयर कीं। प्रेस कॉन्फ्रेस ने एक बार फिर से रोहित शर्मा कुछ ऐसी बातें कहीं, जिसके बाद सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई।

बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के इस विट्टी (witty) अंदाज के वीडियो को अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से शेयर किया है। इस वीडियो में रोहित ने अपने दोहरे शतक के बारे में बात करते हुए कहा कि जब भी मौका मिलता था हम यही कोशिश करते हैं कि उस मौके को अच्छी तरह से भुनाए। और जितना हो सकता है आप परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं।

रोहित शर्मा ने कहा, ''मेरे लिए भी यही था कि जब मौका मिला है। ऊपर बैटिंग करने का अच्छा मौका था तो फुल यूज करना था वरना फिर काफी कुछ होने वाला था। मुझे पहले से पता था आप लोग काफी कुछ लिख लेते थे मेरे बारे में। उम्मीद है अभी अच्छी चीज लिखोगे।''

