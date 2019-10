INDvSA:माइकल वॉन ने 1 दिन पहले ही कर दी थी विराट की सेंचुरी की भविष्यवाणी, फैंस के आए मजेदार कमेंट्स

भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने पुणे में जारी दूसरे टेस्ट मैच में 10 महीने के बाद शतक का सूखा खत्म करते हुए अपना 26वां शतक जमाया। विराट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 173वीं गेंद पर 16 चौके की मदद से अपना शतक पूरा किया। विराट कोहली ने दूसरे दिन बल्लेबाजी के लिए उतरकर पहले संभलकर बल्लेबाजी की और फिर पारी की रफ्तार बढ़ाते हुए शतक जमाया।

91 गेंद पर 8 चौके की मदद से अपना अर्धशतक पूरा करने वाले कोहली ने 173 गेंद पर अपना शतक जमाया। विराट के शतक पूरा करने से एक दिन पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने एक ट्वीट के जरिये शतक पूरा करने की भविष्यवाणी की थी।

मजेदार बात यह है कि अब उनकी भविष्यवाणी सच भी साबित हो गई है। वॉन के इस ट्वीट पर विराट कोहली और उनके फैंस ने मजेदार ट्वीट किए हैं।

यहां देखें मजेदार ट्वीट-

Your Jinx Works Only On Your English Players 😊