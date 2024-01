India vs South Africa Live Telecast: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट आज, जानें कब, कहां और कैसे देखें फ्री में लाइव मैच

ऐप पर पढ़ें

India vs South Africa Live Telecast 2nd Test: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट आज यानी 3 जनवरी से केपटाउन में खेला जाना है। इस मैच में भारत की नजरें जीत दर्ज कर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म करने पर होगी। हालांकि टीम इंडिया के लिए यह चुनौती आसान नहीं रहने वाली है। भारत अभी तक केपटाउन में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता है। जी हां, यहां खेले 6 मुकाबलों में से भारत ने 4 हारे हैं जबकि दो मैच ड्रॉ रहे हैं। रोहित शर्मा एंड कंपनी को अगर सीरीज में बराबरी करनी है तो ऐतिहासिक प्रदर्शन करना होगा। बता दें, सीरीज का पहला मुकाबला सेंचुरियन में खेला गया था, जहां मेजबानों ने पारी और 37 रनों से शानदार जीत दर्ज की थी। साउथ अफ्रीका की नजरें इस टेस्ट को भी जीतकर भारत का सूपड़ा साफ करने पर होगी। आइए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच कब खेला जाएगा?

India vs South Africa 2nd Test मैच 3 जनवरी से खेला जाएगा।

IND vs SA 2nd Test मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच केपटाउन के न्यूलैंड्स में खेला जाना है।

India vs South Africa 2nd Test मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND vs SA 2nd Test मैच भारतीय समयानुसार दोपहर डेढ बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधे घंटे पहले मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

India vs South Africa 2nd Test मैच आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स पर देख सकेंगे।

IND vs AUS 2nd Test मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच का लुत्फ आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। वहीं इस मुकाबले से जुड़ी हर खबर को आप लाइव हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स पेज पर भी पढ़ सकते हैं।