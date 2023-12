India vs South Africa Live Telecast: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज का कब होगा आगाज? जानें कहां और कैसे देखें लाइव

ऐप पर पढ़ें

India vs South Africa Live Telecast 1st Test: इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज का आगाज कल यानी 26 दिसंबर को सेंचुरियन में खेले जाने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से होगा। इस टेस्ट सीरीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश रहा है जहां भारत आज तक सीरीज नहीं जीत पाया है। सीरीज तो छोड़े भारत का साउथ अफ्रीका में मैच जीतना भी अभी तक काफी कठिन रहा है। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका की सरजमीं पर कुल 23 टेस्ट खेले हैं जिसमें वह सिर्फ 4 बार जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। हालांकि इस बार साउथ अफ्रीका की टीम भारत के मुकाबले थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, ऐसे में भारत के पास सीरीज पर कब्जा जमाने का मौका होगा। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा है, ऐसे में दोनों टीमों की नजरें ज्यादा से ज्यादा अंक बटोरने पर होगी। आइए इस सीरीज से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच कब खेला जाएगा?

India vs South Africa 1st Test मैच 26 दिसंबर को खेला जाएगा।

IND vs SA 1st Test मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में खेला जाना है।

India vs South Africa 1st Test मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND vs SA 1st Test मैच भारतीय समयानुसार दोपहर डेढ बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधे घंटे पहले मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट मैच टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

India vs South Africa 1st Test मैच आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स पर देख सकेंगे।

IND vs AUS 1st Test मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टी20 मैच का लुत्फ आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। वहीं इस मुकाबले से जुड़ी हर खबर को आप लाइव हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स पेज पर भी पढ़ सकते हैं।