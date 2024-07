INDW vs SAW Live Score 3rd T20I: आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका आखिरी टी20, हरमन ब्रिगेड के लिए 'करो या मरो' मैच

ऐप पर पढ़ें

INDW vs SAW Live Score 3rd T20I, Today India vs South Africa Match Updates: आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीसरा आखिरी टी20 खेला जाना है। तीन मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में आयोजित होगा। मैच शाम सात बजे से शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम के लिए यह 'करो या मरो' का मैच है। साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है। साउथ अफ्रीका ने पहला मैच 12 रन से अपने नाम किया था। वहीं, दूसरा टी20 बारिश के भेंट चढ़ गया। ऐसे में हरमन ब्रिगेड की नजर मंगलवार को साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज बराबर करने पर होगी।

5:35 PM INDW vs SAW Live Score: बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दो हजार रन कंप्लीट करने की दहलीज पर हैं। उन्हें सिर्फ तीन रन की जरूरत है। वह टी20आई में दो हजार रन पूरे करने वाली चौथी भारतीय बनेंगी। वहीं, भारतीय गेंदबाज पूजा वस्त्रकार 50 टी20आई विकेट से एक शिकार दूर हैं।

5:15 PM INDW vs SAW Live Score: पिच लगातार दो मैचों में अच्छी रही है। तीसरा टी20 में हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। बारिश फिर से मैच में खलल डाल सकती है। निर्णायक मैच में देरी हो सकती है लेकिन वह पूरी तरह धुलने की संभावना नहीं।

भारत का स्क्वॉड: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष, अमनजोत कौर, शबनम एमडी शकील, उमा छेत्री (विकेटकीपर), शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, एस सजाना, पूजा वस्त्रकार, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, दयालन हेमलता, रेणुका ठाकुर सिंह, आशा सोभना।

दक्षिण अफ्रीका का स्क्वॉड: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), सिनालो जाफ्ता (विकेट कीपर), तजमिन ब्रिट्स, मारिजान कप्प, क्लो ट्रायोन, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, मिके डी रिडर, नादिन डी क्लार्क, एनेके बॉश, एनेरी डेरक्सेन, एलिज-मारी मार्क्स, तुमी सेखुखुने, मसाबाता क्लास, सुने लुस।