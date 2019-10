IND vs SA, 2nd test Day-4 LIVE: भारत को दूसरी सफलता, साहा ने डि ब्रूयन का पकड़ा जबरदस्त कैच

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज मैच का चौथा दिन है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को फॉलोऑन दे दिया है। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 275 रनों पर सिमट गई थी। इस तरह से भारत को पहली पारी के आधार पर 326 रनों की बढ़त मिली। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने चार, तेज गेंदबाज उमेश यादव ने तीन, मोहम्मद शमी ने दो और रवींद्र जडेजा ने एक विकेट हासिल किया।

India vs South Africa 2nd Test, Day 4 Live score and updates-

10.33 AM: ड्रिंक्स ब्रेक. दक्षिण अफ्रीका ने 49 रन बना लिए हैं। इस समय एल्गर और डुप्लेसी क्रीज पर मौजूद हैं।

10.27 AM: दक्षिण अफ्रीका ने 10 ओवर तक 2 विकेट खोकर 35 रन बना लिए हैं। इस समय एल्गर 20 रन और डुप्लेसी 3 रन बनाकर खेल रहे हैं।

10.00 AM: भारत को दक्षिण अफ्रीका का दूसरा विकेट हासिल करने में ज्यादा वक्त लगा। तेज गेंदबाज उमेश यादव की गेंद पर विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा ने बाएं तरफ हवा में डाइव मारकर डि ब्रूयन का जबरदस्त कैच पकड़ा।

09.50 AM: भारत यह मैच जीतते ही कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगा। अपने घर में लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीतने का विश्व रिकॉर्ड भी भारत के नाम हो जाएगा।

09.30 AM: पहली पारी में 326 रनों से पिछली साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी की शुुरुआत काफी खराब रही है। ओपनर एडेन मार्करम पिछली पारी की तरह इस बार भी बिना खाता खोले आउट हो गए हैं। उनका विकेट तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने लिया है।

What a start!



Aiden Markram bags a pair as Ishant Sharma strikes with the second ball on day four.#INDvSA live 👇https://t.co/MO1tirNpXK pic.twitter.com/tOvG0uW8pF