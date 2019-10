IND vs SA, 2nd test; Day-2 LIVE: शतक पर विराट की नजरें, टीम इंडिया 300 के करीब

भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के दूसरे दिन का खेल खेला जा रहा है। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। खराब रोशनी की वजह से पांच ओवर पहले ही पहले दिन का खेल खत्म कर दिया गया। भारतीय टीम ने तीन विकेट के नुकसान पर 273 रन बनाए। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे बनाकर नाबाद लौटे। भारत की ओर से पहले दिन के हीरो मयंक अग्रवाल रहे। मयंक ने 108 रन की शतकीय पारी खेली, इसी के साथ वह लगातार दो मैच में सैकड़ा जमाने वाले वीरेंद्र सहवाग के बाद दूसरे ओपनर बन गए। मयंक अग्रवाल ने अपनी पारी में 16 चौके और 2 छक्के लगाए।

India vs South Africa 2nd Test, Day 2 Live Score and match updates-

10.00 AM: विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे के बीच मजबूत साझेदारी बढ़ती जा रही है। दोनों अब तक चौथे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी कर चुके हैं। भारत का स्कोर इस समय तीन विकेट के नुकसान पर 290 है।

09.40 AM: भारत 300 रन के काफी करीब है साथ ही कप्तान विराट कोहली भी इस मैच में अपने शतक के नजदीक हैं।

09.34 AM: भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल शुरू हो गया है। भारत के कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे क्रीज पर मौजूद हैं।

India start day two of the second Test with Virat Kohli (63*) and Ajinkya Rahane (18*) at the crease.



The hosts are 273/3. How many runs can they get from here?



Follow #INDvSA LIVE 👇https://t.co/MO1tirNpXK pic.twitter.com/cUMV5kYozX