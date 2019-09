IND vs SA Test Series: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव को मिली टीम में जगह

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। बुमराह की जगह टीम में उमेश यादव को शामिल किया गया है। बुमराह के लोअर बैक में माइनर स्ट्रेस फ्रैक्चर है और इसी के चलते वो टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बुमराह को इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से आराम दिया गया था।

विश्व कप के बाद बुमराह को कैरेबियाई दौरे पर भी लिमिटेड ओवर क्रिकेट में आराम दिया गया था, जबकि दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए उनकी टीम में वापसी हुई थी। बुमराह के वर्कलोड का टीम मैनेजमेंट खासा ध्यान रख रही है। पिछले कुछ सालों से भारतीय क्रिकेट टीम के थिंकटैंक के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट बड़े मुद्दों में शुमार रहा है।

BREAKING: Jasprit Bumrah has been ruled out of the upcoming Test series against South Africa due to a minor stress fracture in his lower back ; Umesh Yadav replaces him in the squad #INDvSA pic.twitter.com/1u2jw86nDz