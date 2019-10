LIVE IND vs SA Day-1: मैच शुरू, क्रीज पर उतरी रोहित-मयंक की सलामी जोड़ी

भारत और दक्षिण अफ्रीका(India vs South Africa test series) के बीच आज से टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया है। पहला मैच विशाखापट्टनम डॉ. वाइ. एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने इस मैच में नियमित विकेटकीपर ऋषभ पंत की जगह ऋद्धिमान साहा को उतारा है। साहा ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जनवरी 2018 में दक्षिण अफ्रीका में खेला था।

09.40 AM: भारत ने शुरुआती पांच ओवरों की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 9 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा 4 और मयंक अग्रवाल 5 रन बनाकर खेल रहे हैं।

09.30 AM: भारत के लिए रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल सलामी बल्लेबाज के ताैर पर उतरे हैं। रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) को टेस्ट मैचों के फॉर्मेट में पहली बार बतौर सलामी बल्लेबाज के तौर पर चुना गया है।

दोनों टीम इस प्रकार हैं-

भारत की प्लेइंग इलेवन: विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, ऋद्धिमान साहा (विकेटकीपर), इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी।

दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: एडन मार्कराम, डीन एल्गर, थ्युनिस डि ब्रुयिन, तेम्बा बावुमा, फाफ डुप्लेसी (कप्तान), क्विंटन डीकॉक, वर्नोन फिलेंडर, सेनुरन मुथुसामी, केशव महाराज, डेन पीट, कगीसो रबाडा

1st Test. India win the toss and elect to bat https://t.co/67i9pBAKIR #IndvSA @Paytm